Сегодня россияне убили 7 мирных жителей Донетчины

За вторник, 17 мая, россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, двое погибших — в поселке Бахмутское, двое — в город Бахмут, по одному человеку погибли в Авдеевке, в Дробышевом и Соледаре.



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.