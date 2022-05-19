Взрыв мины в Бучанском районе: пострадали двое мужчин

В Бучанском районе Киевщины двое мужчин подорвались на мине, оставленной на поле оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.



«Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72... С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу», — рассказали в пресс-службе.



В полиции сообщили, что по указанному факту начато досудебное расследование, а также призвали граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

После бегства российских оккупантов из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.