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В Северодонецке остаются около 15 тысяч человек

20 мая 2022, 11:34

В Северодонецке остаются около 15 тысяч человек

Северодонецк находится под массированным обстрелом войск РФ, много погибших и раненых, в бомбоубежищах города от снарядов прячутся около 15 тысяч человек. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что для обеспечения оставшихся в Северодонецке жителей водой были расконсервированы скважины в исторических районах города, людей снабдили фонарями на солнечных батареях.

Помимо этого Александр Стрюк отметил, что на сейчас все башни мобильной связи в городе обесточены, нет электричества и интернета, а из-за обстрелов местная больница имеет ограниченные возможности для оказания медицинской помощи, при этом запас лекарств есть.

Ранее в Северодонецкой ВГА заявляли, что 70% многоэтажек города разрушены или повреждены, многие из них необходимо снести и построить новые. Сегодня, 20 мая, Александр Стрюк подтвердил эту информацию.

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