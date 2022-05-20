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В ближайшее время заберут всех людей с «Азовстали» — Зеленский

20 мая 2022, 22:28

В ближайшее время заберут всех людей с «Азовстали» — Зеленский

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе уже вывезли всех мирных жителей, в ближайшее время вывезут и всех украинских военных. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день вывезены все гражданские лица – те, кто были заблокированы на заводе. Эвакуация других гражданских, находившихся возле завода или находившихся в Мариуполе, начата уже давно. Гражданские вывезены, медики – вывезены, вывезены тяжелораненые, вывезены раненые… Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, думаю, в ближайшее время завершится вывоз всех», — сказал президент.

Он также рассказал, что о деблокаде «Азовстали» договаривался с лидерами разных государств.

«Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, с Францией из-за связей лидеров с рф, когда мы видели, что военным путем разблокирование невозможно. Хотя я десятки раз говорил лидерам государств предоставить соответствующее вооружение нашим военным, чтобы мы подошли к Мариуполю, чтобы разблокировать этих людей… Но есть то, что есть. Ребята от военных получили сигнал, что у них полное право выйти и сохранить свою жизнь», — рассказал Зеленский.

С начала мая на «Азовстали» произошло несколько волн эвакуации мирных жителей. После этого, 7 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что гражданских на заводе не осталось.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированного комбината «Азовстали». В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Минобороны РФ заявили, что с территории мариупольского меткомбината «Азовсталь» вышли 1908 украинских военных. В тоже время по данным министерство обороны Великобритании с территории завода вышло около 1700 украинских военных.

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