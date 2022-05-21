Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о выделение почти 40 миллиардов долларов в качестве чрезвычайной финансовой помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



В четверг Сенат США большинством голосов поддержал пакет помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов. 86 сенаторов проголосовали «за», 11 — «против».



Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, «за» высказались 368 конгрессменов, «против» — 57. Все законодатели, которые голосовали против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.