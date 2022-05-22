В Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов обстрелами за сутки

За субботу, 21 мая, в Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов в результате обстрелов со стороны российских сил, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.
Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция
Удары нанесены по населенным пунктам — Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.
Российские войска применили авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня «Град».
Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция
В результате обстрела города Николаевка Краматорского района повреждено около 10 частных домов, два из них разрушены.
Полицейские задокументировали военные преступления в РФ. Открыты уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция
За субботу, 21 мая, в результате российских обстрелов погибли 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения, сообщила областная военная администрация.