В Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов обстрелами за сутки

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За субботу, 21 мая, в Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов в результате обстрелов со стороны российских сил, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.



Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

Удары нанесены по населенным пунктам — Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.



Российские войска применили авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня «Град».

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

В результате обстрела города Николаевка Краматорского района повреждено около 10 частных домов, два из них разрушены.



Полицейские задокументировали военные преступления в РФ. Открыты уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За субботу, 21 мая, в результате российских обстрелов погибли 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения, сообщила областная военная администрация.