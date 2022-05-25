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Гайдай опроверг сообщения о перекрытии войсками РФ трассы «Лисичанск-Бахмут»

25 мая 2022, 14:23

Гайдай опроверг сообщения о перекрытии войсками РФ трассы «Лисичанск-Бахмут»

Луганская область не отрезана, трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта, а доступ к Лисичанску и Северодонецку есть.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

После обеда СМИ начали распространять новость о том, что войска РФ якобы отрезали «дорогу жизни». По словам Гайдая, это не соответствует действительности.

«Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы», — рассказал он.

По состоянию на 13:00 передвижение по дороге возможно

Еще вчера, 24 мая, глава Луганской ОВА сообщал о том, что трасса «Лисичанск-Бахмут» полностью простреливается, и там находятся вражеские ДРГ.

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