Гайдай опроверг сообщения о перекрытии войсками РФ трассы «Лисичанск-Бахмут»

Луганская область не отрезана, трасса «Лисичанск-Бахмут» не перекрыта, а доступ к Лисичанску и Северодонецку есть.



Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



После обеда СМИ начали распространять новость о том, что войска РФ якобы отрезали «дорогу жизни». По словам Гайдая, это не соответствует действительности.



«Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы», — рассказал он.



По состоянию на 13:00 передвижение по дороге возможно



Еще вчера, 24 мая, глава Луганской ОВА сообщал о том, что трасса «Лисичанск-Бахмут» полностью простреливается, и там находятся вражеские ДРГ.