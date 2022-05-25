Оккупационная «администрация» Запорожской области заявила о введении бивалютной зоны и намерении войти в состав РФ

Назначенный оккупантами представитель «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион намерен войти в состав России, передает «РИА Новости».



«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил Рогов.



Он утверждает, что «Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи», а его население «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы». Рогов заявил, что регион может «занять достойное место» в Южном федеральном округе России.



По его словам, в Запорожской области уже введена бивалютная зона и рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях, все пособия будут выплачиваться в рублях.