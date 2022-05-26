Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Войска РФ пытаются взять под контроль Лиман и закрепиться у Северодонецка — сводка Генштаба ВСУ

26 мая 2022, 09:12

Войска РФ пытаются взять под контроль Лиман и закрепиться у Северодонецка — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

Агрессор обстрелял из минометов калибром 120 мм и ствольной артиллерии районы Бачевска и Краснополья Сумской области и Заречья Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник ведет высокоинтенсивный огонь по районам сосредоточения украинских войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск. Из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков обстреливают районы населенных пунктов Чеполь, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Лимана и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Оккупант пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел безуспешные штурмовые действия в направлении Устиновки.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты производили штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песок, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе Золотой Нивы, с потерями отошел.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе Таврического, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурм в районе Николаевки. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах Чернобаевки, Правдино, Зари.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины обстреляла позиции противника. Уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Еще по теме

Прочее
Сводка Война
Места
Лиман
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:03
Получили 386 тысяч человек: Кому раздают российские паспорта, сообщили в «ДНР»
10:36
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранения в ходе обстрела
10:19
В центре Донецка появился бюст боевика «Вохи»
09:52
В Мариуполе продлевают учебный год до 1 сентября — Андрющенко
09:44
«Армия ДНР» находится в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, заявил Пушилин
01:29
«ДНР» заявила об одном погибшем и семи раненых жителях Донецка
23:46
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
19:39
Оккупационная «администрация» Запорожской области заявила о введении бивалютной зоны и намерении войти в состав РФ
17:02
«ДНР» решила «национализировать» имущество «Укрпочты» в захваченных районах
17:00
В Мариуполе начали раздавать российские паспорта
16:42
В МИД РФ озвучили условие для старта переговоров о разблокировке портов Украины
14:29
Путин разрешил раздачу российских паспортов в Запорожской и Херсонской областях
14:23
Гайдай опроверг сообщения о перекрытии войсками РФ трассы «Лисичанск-Бахмут»
13:18
«Опять стараются кинуть нас в мясорубку»: Мобилизованные «ДНР» бунтуют и отказываются воевать
12:59
«ДНР» взяла под контроль поселок Луганское. Там расположена Углегорская ТЭС
все новости
11:03
Получили 386 тысяч человек: Кому раздают российские паспорта, сообщили в «ДНР»
10:36
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранения в ходе обстрела
10:26
ЕС заморозил активы Центробанка РФ на 23 млрд евро
10:19
В центре Донецка появился бюст боевика «Вохи»
09:52
В Мариуполе продлевают учебный год до 1 сентября — Андрющенко
09:44
«Армия ДНР» находится в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, заявил Пушилин
09:38
Россияне ровняют с землей города и села Донетчины, Марьинка пылает, но держится — Кириленко
09:12
С начала российского вторжения в Украине погибли 240 детей
09:12
Войска РФ пытаются взять под контроль Лиман и закрепиться у Северодонецка — сводка Генштаба ВСУ
08:58
90% жилого фонда Северодонецка повреждено или разрушено обстрелами — глава ВГА
08:24
Мощный артудар оккупанты нанесли по Лисичанску, есть погибшие
01:29
«ДНР» заявила об одном погибшем и семи раненых жителях Донецка
00:57
Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян
23:46
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
23:36
Вопросы к западным союзникам: Арестович предупредил о тяжелом для Украины периоде на фронте
все новости
ВИДЕО
Россияне ровняют с землей города и села Донетчины, Марьинка пылает, но держится — Кириленко
26 мая, 09:38
Обстреляны Краматорск и Покровск. РФ бросила в бой 10 тысяч солдат на Луганщине. Дайджест НД за день ►
25 мая, 23:46
Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки
25 мая, 15:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция