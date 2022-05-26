Войска РФ пытаются взять под контроль Лиман и закрепиться у Северодонецка — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.



На Северском направлении противник принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.



Агрессор обстрелял из минометов калибром 120 мм и ствольной артиллерии районы Бачевска и Краснополья Сумской области и Заречья Черниговской области.



На Слобожанском направлении противник ведет высокоинтенсивный огонь по районам сосредоточения украинских войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.



Российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск. Из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков обстреливают районы населенных пунктов Чеполь, Долгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.



На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Лимана и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.



Противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре региона.



Оккупант пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел безуспешные штурмовые действия в направлении Устиновки.



На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.



На Авдеевском направлении оккупанты производили штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песок, успеха не имели.



На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе Золотой Нивы, с потерями отошел.



На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.



На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе Таврического, успеха не имел.



На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурм в районе Николаевки. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.



Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах Чернобаевки, Правдино, Зари.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».



Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины обстреляла позиции противника. Уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.