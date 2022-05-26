«ДНР» и «ЛНР» сообщили, сколько военнопленных держат на Донбассе

Число украинских военнопленных, которые находятся на подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» территориях, сейчас составляет около восьми тысяч. Об этом заявил «посол ЛНР» в России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».



«Пленных много… Сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много», — уверяет Мирошник.



Как утверждает «посол ЛНР» в России, каждый день пленные «добавляются». Также, по его словам, их больше на подконтрольной группировке «ДНР» территории, чем на территории, подконтрольной так называемой «ЛНР».