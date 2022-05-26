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«Охрана стоит, как вся спецоперация»: Спикер Госдумы РФ раскритиковал поездки депутатов на Донбасс

26 мая 2022, 23:17

«Охрана стоит, как вся спецоперация»: Спикер Госдумы РФ раскритиковал поездки депутатов на Донбасс

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался против поездок депутатов на Донбасс. Об этом он заявил на встрече председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с президиумом фракции, пишет «РБК».

Володин назвал имена нескольких глав комитетов, которые пропустили ряд заседаний Совета Думы из-за поездок на подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории. В частности, среди тех, кто чаще всего пропускал заседания, — глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и руководитель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР). Каждый из них пропустил по пять заседаний из 11.

Кроме того, Володин отметил, что охрана депутатов в таких поездках «стоит как вся спецоперация».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил в ответ на это, что депутаты будут продолжать поездки, «пока это будет необходимо жителям освобожденных территорий».

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