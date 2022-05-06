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Пушилин приехал в Херсон с «единороссами» обсудить поставки овощей

06 мая 2022, 16:26

Пушилин приехал в Херсон с «единороссами» обсудить поставки овощей

Пушилин с «единороссами» в Херсоне Пушилин с «единороссами» в Херсоне

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин приехал в захваченный Россией Херсон, где встретился с «новым руководителем» Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

Вместе с Пушилиным в Херсон приехали секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Саблин и Артем Туров.

Владимир Сальдо и Денис Пушилин в Херсоне. Скриншот

По словам Пушилина, они обсудили «ситуацию в городе, гуманитарные потребности и дальнейшее взаимодействие, прежде всего в торговой сфере».

«Республика готова к поставкам продуктов питания из Херсона, в первую очередь овощей», — заявил он.

В Херсоне Турчак заявил, что «Россия здесь навсегда».

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