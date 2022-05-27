Правительство подготовит программу возвращения беженцев в Украину

Кабинет министров будет разрабатывать программу возвращения в Украину беженцев. Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского с членами Кабмина, сообщает пресс-служба главы государства.



«Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан», — говорится в сообщении.



Также на совещании обсуждалась организация работы власти по временно оккупированным территориям Украины, ситуация с поставкой горючего в Украину, контроль цен и наличие его на АЗС.



Кроме того, президенту доложили о том, что сделано и что запланировано сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов России, а также о данных по замороженным средствам РФ во всех странах мира.



«Отдельно обсуждалось завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября», — добавили в Офисе президента.