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Лавров назвал «освобождение» «ДНР» и «ЛНР» приоритетом РФ

30 мая 2022, 10:11

Лавров назвал «освобождение» «ДНР» и «ЛНР» приоритетом РФ

Безусловным приоритетом для России остается «освобождение» признанных Кремлем так называемых «ДНР» и «ЛНР», а жители других территорий Украины должны будут сами определить свое будущее. Об этом в интервью французскому телеканалу TF1 заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных РФ в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов», - сказал он.

Лавров отметил, что очевидная задача войск РФ «отодвинуть» украинскую армию за пределы Донецкой и Луганской областей.

К тому же он отметил, что по остальным оккупированным российскими войсками РФ территориям Украины, «где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей». К тому же российский министр допустил, что люди захваченных россиянами городов врял ли «будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность».

Еще Лавров прокомментировал появившиеся в европейских СМИ публикации о смертельной болезни президента РФ Владимира Путина. Сказал, что «вменяемые люди, следя за ежедневными публичными появлениями российского лидера, вряд ли увидят у него признаки недуга».

Накануне сообщалось, что в Мариуполе российские военные сутками грузят в торговом порту оккупированного города сворованный украинский металлопрокат для отправки его на своих кораблях. Тоже происходило и со сворованным украинским зерном и сельскохозяйственной техникой в ряде захваченных РФ украинских городов. Также отметим, что несмотря на отсутствие публично доступных данных официальной статистики о погибших из-за боевых действий украинцах с 24 февраля, речь может идти о десятках тысяч. Допускалось, что в одном Мариуполе из-за снарядов погибло 20-22 тысячи людей.

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