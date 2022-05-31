В Луганской области россияне штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, есть погибшие

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области россияне штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горском, в Лисичанске погибли два человека и трое ранены. В целом по области есть данные по четверым раненым мирным жителям за сутки. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены», — отметил глава области.



По его словам, тысячи людей, оставшиеся в городе, боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче.



«Или как вчера в Лисичанске, где россияне расстреляли машину с французскими журналистами. Они хотели снять материал об эвакуации мирного населения, но попали под каток "русского мира". Парень погиб на месте. Еще три человека, в частности, сопровождающие, ранены. Как я сообщал ранее, эвакуация приостановлена», — сообщил Гайдай.



Глава ОВА добавил, что тело еще одного погибшего мужчины найдено в его доме в Лисичанске в районе Пролетарского моста. В Золотом ранена женщина.



За прошедшие сутки в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске — 12 и общепит, в Горском — девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, — по меньшей мере шесть, в Нырково, Викторовке, Николаевке — в общей сложности шесть.



«Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк. Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Нырково. Боевые действия там продолжаются», — проинформировал Гайдай.