У США «нет аппетита» предоставлять дальнейшую помощь Украине — спикер Конгресса

Спикер Конгресса США Майкл Джонсон. Фото: Интерфакс

Конгресс США не будет одобрять новую военную помощь Украине, заявил в эфире телеканала C-SPAN 20 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает DW.

Он пояснил, что не видит интереса к предоставлению дальнейшей помощи Украине, и что выделение средств следует прекратить, поскольку «все это тянется слишком долго».

«Слушайте, на это нет никакого аппетита», – ответил Джонсон на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине, если война будет затягиваться.

Вопрос бюджета в США решает прежде всего Палата представителей, где однопартийцы президента Дональда Трампа из Республиканской партии имеют большинство, отмечает агентство Reuters.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина не сможет победить Россию, поскольку та имеет большое численное преимущество, а европейские запасы оружия истощены.