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СМИ: Среди переданных Украине тел есть останки бойцов с «Азовстали»

06 июня 2022, 23:23

СМИ: Среди переданных Украине тел есть останки бойцов с «Азовстали»

Российские военные передали Украине первые тела украинских военных, которые погибли на заводе «Азовсталь». Это произошло в рамках обмена телами 4 июня, сообщает Associated Press.

Экс-командир полка «Азов» Максим Жорин сообщил, что десятки тел военных, извлеченных из руин завода в Мариуполе, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Пресс-секретарь полка «Азов» Анна Головко заявила, что из 160 тел, переданных РФ, минимум 52 считаются останками бойцов полка «Азов».

Об извлечении останков бойцов из руин «Азовстали» украинское правительство не сообщало, но родственники солдат, погибших на заводе, обсудили процесс с журналистами.

Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из «Азовстали» были обменены в ходе обмена тел между Украиной и РФ по формуле: 160 на 160. Обмен состоялся 4 июня, но в украинском правительстве не сообщали деталей обмена. 

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