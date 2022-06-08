В НБУ рассказали об уроне банковской инфраструктуре в оккупации

Россияне на оккупированных территориях забрали элементы украинской платежной инфраструктуры — банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы. Об этом сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Алексея Шабана изданию Liga.net.



«Они украли, "отжали" это железо. Теперь, действительно, они могут перепрограммировать его, возможно, подключать к своим системам. Аналогичные действия, например, оккупанты совершают с вышками мобильной связи, которые принадлежат украинским операторам», - сказал Шабан.



По его словам, рассчитываться картой было возможно везде, где есть терминал и связь. На временно оккупированных территориях терминалы и банкоматы работали, пока оккупанты не прибегали к «административным мерам».



«Пока к украинскому предпринимателю не приходил оккупант и не заставлял "перерегистрироваться" по их правилам или выключить терминал, чтобы выручка не шла на счет украинского банка, терминалы работали», - рассказал он.



Шабан заявил, что это — «финансовый терроризм», один из элементов войны и, вероятнее всего, один из шагов к введению на временно оккупированных территориях оборота рубля.



«Создание параллельного денежного обращения рубля - это нарушение международного законодательства, Гаагской и Женевской конвенций. НБУ уже обратился в Офис генерального прокурора с просьбой учесть противоправные действия центробанка РФ при подготовке исков в международные суды. Также об этом мы говорим с нашими международными партнерами, поскольку это должно стать основанием для дополнительных санкций против центробанка РФ и его руководства», - отметил заместитель главы НБУ.

