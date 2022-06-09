Российская армия обстреляла ракетами Донецкую область, есть погибшие и разрушения

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За прошедшие сутки российскими войсками были обстреляны 14 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие мирные жители. Об этом сообщили в полиции региона.



В следствие обстрелов были повреждены 37 гражданских объектов, из них — 26 жилых домов, две школы, ферма, склады с зерном, железнодорожная станция, админздание. Бомбили войска РФ Бахмут, Угледар, Зализне, Авдеевку, Курахово, Славянск, Клещиевку, Андреевку, Новоселовку 1, Желанное, Опытное, Орловку, Звановку, Курдюмовку.



Российские силы использовали авиацию, ракеты «Искандер», РСЗО «Ураган» и «Смерч», артиллерию, танки.

Полицейские задокументировали военные преступления РФ и совместно с СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Донецкая военная областная администрация вечером 8 июня сообщила о четырех погибших и 11 раненых мирных жителях за день.



В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении Славянска и Барвенково, а также о продолжающихся наступательных и штурмовых действиях вблизи Богородичного и Довгенького, бои там продолжаются.