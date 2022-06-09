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Оккупанты нанесли авиаудар по Славянску и готовятся наступать — Генштаб ВСУ

09 июня 2022, 09:02

Оккупанты нанесли авиаудар по Славянску и готовятся наступать — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаки на нескольких направлениях, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные держат оборону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, на Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулька.

Оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На Северодонецком направлении противник вел обстрелы из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Катериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские военные также нанесли противнику потери — оккупанты отошли.

Также в Генштабе отметили, что противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Противник ведет штурм в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха. В  предыдущих боях на указанном направлении украинские военные нанесли оккупантам значительные потери, и противник вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел.

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевых бронированных машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

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