В Днепропетровской области оккупантами обстреляны Криворожский и Синельниковский районы

Российская армия нанесла удар по Криворожскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли Апостоловскую и Покровскую громады. В следствие попадания снарядов были повреждены дома, люди не пострадали.



Резниченко отметил, что на месте попадания российских снарядов работают пиротехники.



UPD: Валентин Резниченко сообщил, что из-за обстрела Зеленодольской общины погибла женщина. Её тело обнаружили сегодня утром возле дачного дома. По словам Резниченко, это уже третья смерть от российских «Ураганов» за последнюю неделю. Он напомнил, что оккупанты ежедневно обстреливает общины Днепропетровской области в Криворожском и Синельниковском районах.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главной целью нападения Российской Федерации на Украину — это защита созданных на Донбассе группировок «ДНР» и «ЛНР».