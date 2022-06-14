Песков назвал главную цель нападения России на Украину

Главная цель нападения Российской Федерации на Украину — защитить созданные на Донбассе группировки «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — сказал он.



Заявление Пескова было связано с просьбой главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина предоставить «дополнительные союзнические силы» из-за участившихся обстрелов Донецка. При этом конкретный вопрос о дополнительной поддержке Песков переадресовал в Минобороны России.