На Донбассе установили систему Tesla для связи и доступа в интернет

​​Система Tesla Powerwall 2. Фото: Михаил Федоров

В Донецкой области 14 июня была установлена ​​система Tesla Powerwall 2. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, благодаря мощным аккумуляторам и солнечным панелям системы, интернет-провайдеры области продолжают работать, объекты критической инфраструктуры имеют связь, а украинцы могут звонить.

Федоров рассказал, что Tesla Powerwall 2 заряжается от энергии солнца и дает бесперебойную качественную связь в некоторых городах Донецкой области, несмотря на отсутствие электроэнергии, из-за поврежденных обстрелами войсками РФ сетей и станций.

Ранее представители разведки и аналитики стран Запада опубликовали три основных сценария развития военных действий в Украине, один из которых предполагает, что РФ заявит о якобы достижении поставленных целей и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.