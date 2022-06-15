Западные аналитики назвали три сценария развития войны в Украине — CNN

Представители разведки и аналитики стран Запада рассматривают три основных сценария развития военных действий в Украине. Об этом сообщает CNN.



Первый из возможных сценариев предполагает, что Россия будет постепенно захватывать новые и новые территории на Донбассе.



Второй сценарий — ни одна из сторон не сможет добиться преимущества. Война перейдет в позиционную фазу на месяцы или даже годы с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.



Наименее вероятным считается третий сценарий, по которому Россия заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.



Эксперты опасаются, что если России удастся закрепиться на захваченных территориях, то Путин начнет использовать их в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.



Отмечается, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. Российские войска могли потерять до трети своих наземных сил. Им будет непросто добиться серьезных успехов без полной мобилизации, а это Путин считает опасным для себя шагом.

