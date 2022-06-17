В 15 населенных пунктах Донетчины восстановили поврежденные линии электропередач

За минувшие сутки в Донецкой области ремонтные бригады восстановили поврежденные линии и оборудования в 15 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



Таким образом, специалисты энергокомпании вернули электроснабжение в дома 11 038 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



Наиболее сложное - Марьинское направление, там энергетикам удалось запитать более пяти тысяч семей, которые более недели были обесточены из-за непрерывных боевых действий.



Кроме того, специалисты смогли отремонтировать оборудование и в очередной раз подать питание еще 3,5 тысяч домохозяйств на Торецком и Авдеевском направлениях, где также постоянные обстрелы.



В области без электроэнергии остаются 317 населенных пунктов. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.