Полицейские Луганщины зафиксировали 20 обстрелов области

Правоохранители в Луганской области зафиксировали последствия 20 обстрелов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



В результате обстрелов региона есть погибшие, а снарядами, по данным полиции, повреждено 30 частных и многоэтажных домов, которые не имеют никакого отношения к военным объектам.



Отмечается, что работники следственно-оперативных групп совершают выезды по всем фактам обстрелов, проводят осмотры мест попадания снарядов, собирают первичные материалы и фиксируют каждое преступление российских военных против украинского народа.

За прошедшие сутки в Луганской области также зарегистрировано 86 сообщений о совершенных правонарушениях, из которых 3 факта незаконного завладения транспортными средствами и 3 сообщения о фактах мародерства на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

Ранее о планах армии РФ выйти на границы Луганской области к 26 июня сообщила замминистра обороны Анна Маляр.