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Минобороны Украины узнало о планах РФ выйти на границы Луганской области до 26 июня

20 июня 2022, 16:26

Минобороны Украины узнало о планах РФ выйти на границы Луганской области до 26 июня

Армия РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Об этом в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке, и планы врага или задачи, которые перед ними поставило их руководство, — это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня», — сказала она.

По словам Маляр, российская армия «кинула фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг», стремиться прорвать оборону украинских войск и пытается взять в окружение группировку ВСУ, которая осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка.

Ранее, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино возле Северодонецка.

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