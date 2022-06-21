Силы РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины за сутки

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиция

Войска России за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Под обстрел войск РФ попали Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, пгт Желанне, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, села Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора.

Разрушены снарядами и повреждены 54 гражданских объекта, из них 41 жилой дом (10 многоквартирных), дошкольное учебное заведение, ферма, шахта, заводы, исправительная колония и т.д. Кроме того, ночью российские войска обстреляли школу в Авдеевке, здание выгорело. В полиции отметили, что это уже третья школа, уничтоженная российскими войсками в городе.



За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Донбасс из авиации, ЗРК «С-300», реактивных систем «Торнадо-С» и «Ураган», артиллерии, танков.Также применяли кассетные снаряды.

Полиция задокументировала 23 военных преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал фото масштабов разрушений в Лисичанске от российских снарядов.