В Харькове в результате обстрела россиян погибли 5 человек, 11 ранены

В результате обстрела Харькова сегодня погибли 5 человек, еще 11 жителей города получили ранения. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.



«Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые постройки. Ни одного военного объекта. Предварительно, РСЗО "Ураган". К сожалению, 5 погибших, 11 раненых», — сообщил Болвинов.



Он добавил, что следователи осмотрели место происшествия. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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