Россияне стягивают резервы, чтобы окружить украинских военных на Луганщине — глава ОВА

Российские оккупанты продолжают стягивать резервы в Луганской области, чтобы окружить украинских военных. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят окружить наших военных», — сообщил он в вечерней сводке по ситуации в области.



Гайдай также сообщил, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов, всего через несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.



«Орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях», — резюмировал Сергей Гайдай.

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