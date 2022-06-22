Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне стягивают резервы, чтобы окружить украинских военных на Луганщине — глава ОВА

22 июня 2022, 22:58

Россияне стягивают резервы, чтобы окружить украинских военных на Луганщине — глава ОВА

Российские оккупанты продолжают стягивать резервы в Луганской области, чтобы окружить украинских военных. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят окружить наших военных», — сообщил он в вечерней сводке по ситуации в области.

Гайдай также сообщил, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов, всего через несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.

«Орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях», — резюмировал Сергей Гайдай.

Читайте также:

Луганщину 20 раз обстреляли российские силы за сутки 

Еще по теме

Места
Северодонецк Золотое Тошковка
Прочее
Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:15
Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ
16:52
«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи
16:42
В «ДНР» заявили о гибели женщины и ребенка под Волновахой в ходе обстрела
16:12
Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным
15:28
В оккупированной Чернобаевке подорвали авто главы «администрации»
13:49
Бойченко: Из Мариуполя ежедневно удается эвакуировать до 120 мирных жителей
11:06
«ЛНР»: Житель Кадиевки погиб в результате ракетного удара
10:51
«ДНР»: В Донецке на перекрестке ранены два человека
09:54
В Донецке утром под обстрел попал Киевский район
23:44
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21:33
«ДНР» заявила о ранении детей в Макеевке
19:50
«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе
17:22
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
все новости
23:10
Сегодня на Донетчине погибли четыре мирных жителя
23:00
Обстрелы Славянска и Донецка. Северодонецк захвачен на 85%. Дайджест НД за день ►
22:58
Россияне стягивают резервы, чтобы окружить украинских военных на Луганщине — глава ОВА
22:32
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы в районе порта
21:50
Больше 80 прилетов: Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов
21:26
«Ситуация под контролем»: Буданов — об угрозе вторжения со стороны Беларуси
20:59
Рада сможет назначить нового омбудсмена не раньше июля
20:34
Начальник разведки заявил, что пленные защитники Мариуполя будут освобождены поэтапно
19:58
Украина будет продолжать военную операцию до восстановления границ 1991 года — глава разведки
19:48
«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено
18:59
Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Бахмута — Генштаб ВСУ
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:59
Договоренностей о четырехсторонних переговорах по вывозу украинского зерна пока нет — МИД Украины
17:37
Если нет мобильной связи: Ощадбанк ввел обновления для жителей временно оккупированных территорий
17:35
Программа максимум: как ухаживать за волосами летом (РR)
все новости
ВИДЕО
Обстрелы Славянска и Донецка. Северодонецк захвачен на 85%. Дайджест НД за день ►
22 июня, 23:00
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21 июня, 23:44
В Донецке после обстрела загорелось летнее кафе недалеко от «Донбасс Арены»
21 июня, 17:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция