Минобороны: Ближайшие цели сил РФ — попытка захвата четырех городов на Донбассе

Российские силы постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем — пойти на Краматорск и Славянск. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«В ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск», — сообщила Маляр.



По ее словам, командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по выходу на географические границы Луганской и Донецкой областей.



«В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области — Краматорска и Славянска», — сообщила замминистра.



Маляр подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

Генштаб ВСУ сегодня утром проинформировал, что российские захватчики пытаются установить контроль над Северодонецком, наступают в районе Лисичанска и заняли два населенных пункта в Луганской области. Также о захвате двух населенных пунктов в Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.



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