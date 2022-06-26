Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС

26 июня 2022, 09:41

Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС

Российская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС в 6 часов утра. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Пролет ракеты над АЭС был зафиксирован на видео.

Отмечается, что россияне «снова прибегли к ядерному терроризму». Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.

«В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!», — сказано в сообщении.

Еще по теме

Места
Аэс Южноукраинская АЭС
Прочее
Ракета Ядерный терроризм
События
Война
Организации
Энергоатом

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
16:13
Россия ищет чиновников из регионов, чтобы отправить на Донетчину и Луганщину
все новости
10:21
Кириленко не исключает, что РФ попробует полностью уничтожить северные города Донецкой области
09:41
Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС
08:46
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска — глава ОВА
08:02
Оккупанты пытаются окружить Лисичанск — сводка Генштаба ВСУ
07:22
Российская ракета попала в жилой дом в Киеве
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
23:27
Стратегически ничего не меняет: Зеленский назвал российские удары по Украине «ракетной показухой»
22:49
На Донетчине от обстрелов россиян погибли еще трое мирных жителей
22:37
Ракетный удар по Ровенской области: Стало известно о трех погибших
21:58
Украинские военные уничтожили колонну РСЗО и техники оккупантов на Донетчине
21:24
Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
19:30
ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Богородичного, Марьинки и других населенных пунктов
18:37
Россияне обстреляли приграничную часть Сумской области неуправляемыми ракетами
все новости
ВИДЕО
Российская ракета попала в жилой дом в Киеве
26 июня, 07:22
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
26 июня, 00:00
Обстрел Бахмута: Погиб мирный житель, разрушены 15 домов
25 июня, 16:11

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция