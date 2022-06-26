Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС

Российская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС в 6 часов утра. Об этом сообщили в Энергоатоме.



Пролет ракеты над АЭС был зафиксирован на видео.



Отмечается, что россияне «снова прибегли к ядерному терроризму». Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.



«В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!», — сказано в сообщении.