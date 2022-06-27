В США планируют объявить о покупке системы ПВО для Украины — СМИ

В США уже на этой неделе намерены объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Решение будет принято, по информации журналистов, в ответ на запросы украинских военных. К тому же в США объявят о закупке для нужд ВСУ и «другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары».



Ранее американский президент Джо Байден анонсировал планы США предоставить Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы для противостояния РФ, а украинские официальные лица запрашивали систему противоракетной обороны NASAMS, которая может поражать цели на расстоянии более 160 километров.

В своем видеообращении 26 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ 25 июня выпустила по Украине 62 ракеты и подчеркнул важность предоставления ВСУ современных систем ПВО.