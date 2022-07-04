В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов

Журналисты французского телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян. Под обстрел попали пришедшие за водой, подвезенные чрезвычайными машинами, наши ребята и французские журналисты», - говорится в сообщении.



В ГСЧС подчеркнули, что кадры российской бомбардировки журналисты из сюжета не вырезали.