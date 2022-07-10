Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко

Водопровод в Мариуполе

Вода хлынула на улицы Мариуполя 9 июля после того, как российские оккупанты запустили водоснабжение. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.



«В ответ на бунты Волонтеровки и резонанс по отключению водоснабжения, вчера оккупанты "дали воду". Даже на Левобержье. Но как дали. Вода на улицах появилась, в кранах — нет», — написал Андрющенко.



Он отметил, что не не стало сюрпризом, учитывая качество ремонта.



«Вместо замены километров труб устанавливать тысячи хомутов — результат будет одинаков. Фонтаны и реки вместо напора в кранах», — заявил советник мэра.



Он проиллюстрировал качество ремонта снимком водопровода в Мариуполе. На нем видно, что хомут наложили на ржавую трубу на место, поврежденное артиллерией.