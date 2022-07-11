Власти Донетчины сообщили о 16 погибших от обстрелов за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 16 человек, еще двое — были ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он напомнил, что 15 человек погибли под завалами в результате российского удара по многоэтажному жилому дому в городе Часов Яр. Еще один человек вчера погиб в Зайцево.



На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе за время полномасштабной войны.

Сегодня утром стало известно, что спасатели нашли под завалами дома в Часовом Яру еще тела двух погибштх. Таким образом число погибших в результате удара возросло до 17 человек.