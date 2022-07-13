«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения

На оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов погибли три мирных жителя, 15 получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Повреждено 46 объектов гражданской инфраструктуры и домостроений.



Утверждается, что под обстрелом были Ленинский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Александровка, Марьинка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное и Новоселовка; поселки шахт 6/7, Южная, имени Румянцева, Гагарина и Изотова, Новобахмутовка, Озеряновка, Широкая Балка, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Пантелеймоновка и Михайловка.