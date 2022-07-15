В Минобороны Украины анонсировали переломный момент в войне с РФ

В войне с Россией грядут серьезные перемены в пользу Украины, которые могут произойти уже к концу года. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников изданию Financial Times.



Он выразил надежду на то, что в этом году мир увидит контрнаступательную кампанию и что она будет успешной, также министр надеется получить системы большой дальности, в частности, американские РСЗО HIMARS.



Резников к тому же отметил, что в США опасались, что отправление ВСУ HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь партнеры пришлют больше таких систем, в том числе и ракеты с дальностью полета 300 км.



«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и мы получим еще большую и большую дальность», - сказал Резников, добавив, что западное оружие имеет большую дальность действия и точность, чем старая украинская артиллерия советских времен, и поэтому теперь потери украинских военных существенно сократились.

6 июля, напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.