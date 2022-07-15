Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Минобороны Украины анонсировали переломный момент в войне с РФ

15 июля 2022, 13:00

В Минобороны Украины анонсировали переломный момент в войне с РФ

В войне с Россией грядут серьезные перемены в пользу Украины, которые могут произойти уже к концу года. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников изданию Financial Times.

Он выразил надежду на то, что в этом году мир увидит контрнаступательную кампанию и что она будет успешной, также министр надеется получить системы большой дальности, в частности, американские РСЗО HIMARS.

Резников к тому же отметил, что в США опасались, что отправление ВСУ HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь партнеры пришлют больше таких систем, в том числе и ракеты с дальностью полета 300 км.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и мы получим еще большую и большую дальность», - сказал Резников, добавив, что западное оружие имеет большую дальность действия и точность, чем старая украинская артиллерия советских времен, и поэтому теперь потери украинских военных существенно сократились.

6 июля, напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт.

Еще по теме

Организации
Министерство обороны
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
10:00
В Северодонецке подорвалось авто с оккупантами — Гайдай
09:31
«ДНР»: За сутки в результате обстрелов погибли три мирных жителя
08:38
Войска РФ превратили порт оккупированного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб
23:28
Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►
16:46
Оккупанты в Запорожской области формируют «центральную избирательную комиссию»
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
09:53
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрелов, еще шесть ранены
23:57
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
23:43
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
все новости
13:27
Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице
13:27
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
13:09
В Минобороны РФ признали, что били по Виннице ракетами
13:00
В Минобороны Украины анонсировали переломный момент в войне с РФ
12:46
В результате атаки на Николаев ранены два человека — мэр
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:57
В ВСУ сообщили, что РФ использовала против Украины все типы ракет
11:57
В России деятельность Bellingcat и The Insider признали «нежелательной»
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
11:29
Обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. Есть раненые
11:13
Канада ввела новые санкции в отношении промышленности РФ
11:08
Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области из минометов – глава ОВА
10:50
Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск
все новости
ВИДЕО
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
15 июля, 13:27
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
15 июля, 11:48
Более десяти мощных взрывов прогремели в Николаеве
15 июля, 08:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция