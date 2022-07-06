Около миллиона украинцев или воюют или обучаются этому — секретарь СНБО Данилов

Около миллиона украинцев или воюют или обучаются этому. Об этом сообщил в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. «План Путина» идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество», - заявил он.

Также Алексей Данилов отметил, что за 4 месяца войны вместо заявленной РФ «демилитаризации Украины» произошла «максимальная милитаризация страны». По его словам, Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО, а также происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в армии РФ дефицит соверенной военной техники.