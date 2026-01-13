С гербом «Шахтёра» на каске и Украиной в сердце. Как воевал дончанин Тарас Ганжа

Дончанин Тарас Ганжа прошёл путь от добровольца до спортивного реабилитолога.

Дончанин Тарас Ганжа прошёл путь от добровольца до спортивного реабилитолога. Его историю рассказывают «Новости Донбасса».



«Я из Украины!» — так отвечает Тарас Ганжа на вопрос, откуда он родом. Его жизненный путь действительно непростой. Родился в Донецке, но не стал жить под властью России. Переехал в Мариуполь, затем в Бучу, а позже — в Одессу. Пришел в армию уже как одессит, но всегда носит с собой герб родного города и футбольного клуба.

Кровавая весна 2014 года

До 2014 года Тарас Ганжа жил в Донецке. Вёл обычную жизнь и занимался спортом. Но «русская весна» заставила парня покинуть родной город.



«Начались "сепаратистские движи". Это были напряженные постмайдановские времена. В общество извне закидывали идею о том, что "мы с Россией — братья" и надо двигаться в этом направлении. Я был против, как и многие жители Востока», — вспоминает Тарас.



По всей стране начались митинги за единую Украину. Тарас активно присоединился к ним в Донецке. Вскоре на мирные акции стали нападать пророссийски настроенные маргиналы.



Тарас Ганжа профессионально занимался силовым троеборьем и выступал на национальном и международном уровнях.

«Начались драки. 13 марта 2014 года произошла трагедия. На акции был убит активист Дмитрий Чернявский. Пути назад уже не было», — рассказывает Тарас Ганжа.



Дончанин видел, как его город меняется. Приезжали вооруженные люди, рэкет, бандитизм, похищения автомобилей и людей стали нормой. Позитивных изменений не происходило. Тарас не видел себя в таком Донецке, но изменить ситуацию не мог. Поэтому он решил переехать в освобождённый Мариуполь.

Патриотическое движение Приазовья

Сразу после приезда в Мариуполь Тарас Ганжа присоединился к патриотическому движению города. На проукраинских митингах он знакомился с не безразличными людьми, которые объединялись в организации. Близкими по духу стали люди из «Штаба Яроша», вместе с которыми он помогал обустраивать базу добровольческого батальона «Аратта» и искать для них провизию и амуницию.



Тарас в то время продолжал официально работать на заводе «Донецксталь». Сейчас этой компании фактически не существует, но раньше это было старейшее металлургическое предприятие на востоке Украины, созданное в 2002 году на базе доменных и мартеновских цехов.



Предприятие имело два филиала: металлургический комплекс, специализировавшийся на производстве чугуна (после закрытия мартеновского цеха), и обогатительную фабрику «Свято-Варваринская», производящую угольный концентрат для коксования. На сегодня «Донецксталь» фактически утратила большую часть ключевых активов как действующая украинская компания.



Основные металлургические мощности оказались на территории, контролируемой пророссийскими силами — информация об их работе неполная и противоречивая, к тому же предприятие утратило доверие на международном рынке. Официальное украинское «ПАО Донецксталь» существует в основном на бумаге.



Пока была возможность, Тарас работал там дистанционно, но позже руководство полностью перешло под контроль россиян, поэтому он уволился. В 2015 году мужчина решил переехать в Бучу. Там он строил семейную жизнь, женившись на девушке из Донецка.



Параллельно Тарас Ганжа профессионально занимался силовым троеборьем и выступал на национальном и международном уровнях. Участвовал в чемпионатах Европы, мира, а также чемпионатах и кубках Украины, занимая призовые места.



Тарас Ганжа профессионально занимался силовым троеборьем и выступал на национальном и международном уровнях.

В 2017 году Тарас с женой вновь решил переехать. Супруги выбрали Одессу, где начали предпринимательскую деятельность. Он стал партнёром компании Uber, открыл свой офис и занимался перевозками. Также Тарас тренировался и тренировал людей по индивидуальным программам.



Спокойная жизнь, любимая женщина, дети, работа и отдых. Тарас чувствовал себя счастливым, и было ощущение, что он, наконец-то, нашёл себя. Но всё перевернулось 22 февраля 2022 года.

«Неприятный осадок»

«Всё изменилось за несколько часов. Была неизвестность, но я сразу стал искать в Одессе местную самооборону, чтобы защищать семью и страну. В начале марта 2022 года я вступил в батальон, который позже стал 126-й бригадой Территориальной обороны. Сейчас это 39-я бригада морской пехоты», — говорит Тарас Ганжа.



Вступление в ВСУ мужчина объясняет просто.



«С 2014 года у меня есть, мягко говоря, "неприятный осадок". А если прямо, то я скажу: "Ненавижу русню". Полномасштабное вторжение стало последней каплей. Сидеть дома тогда я просто не смог», — говорит он.



Тарас Ганжа вспоминает, что свой первый боевой опыт он получил в Николаевской области. Тогда он был едва подготовленным пехотинцем и больше руководствовался романтическим образом воина чем знаниями.



«Мы держали позиции напротив поля. В лесопосадке были враги. Расстояние — от 1,2 до 2 км. Тогда не было дронов, мы не вступали в прямой контакт, но почувствовали на себе обстрел. Со временем стало понятно, что это была "лайт-версия"», — говорит он.



Опыт накапливался, а задачи усложнялись. Тарас перевёлся в миномётное отделение, и в 2023 году с маленьким 60-мм миномётом участвовал в контрнаступлении в Херсонской области. Нужно было форсировать Днепр и огнём поддерживать пехоту. Позже, уже с тяжёлым 120-мм миномётом, Тарас участвовал в операции по обороне Крынок.



Тарас перевёлся в миномётное отделение, и в 2023 году с маленьким 60-мм миномётом участвовал в контрнаступлении в Херсонской области.

Хотя украинские силы оставили сам населённый пункт, они продолжают оборонительные действия и удерживают позиции на островах возле села. Сам населённый пункт был полностью разрушен.



«Все логистические пути и пути эвакуации находились под обстрелом. Были КАБы, очень много КАБов (управляемые авиационные бомбы — ред.). Российские самолёты совершали несколько заходов в день — утром и ночью. По всей полосе обороны нашей бригады доходило до 60–80 ударов в сутки», — говорит он.

Любовь к жизни и герб «Шахтёра»

Тарас Ганжа говорит, что боевые действия не оставляют ни одного человека без изменений. Кто-то становится более эмоциональным, кто-то — более жёстким. Он почувствовал, насколько ценна каждая секунда жизни и как важно её любить.



«Можно было погибнуть много раз. Где-то повезло, где-то Фортуна улыбнулась», — говорит он.



Как талисман Тарас носил на каске герб донецкого футбольного клуба «Шахтёр».



На тактической каске Тарас носил герб родного «Шахтёра».

«Болею за "Шахтёр" с детства. И город свой люблю, он всегда в воспоминаниях. Поэтому этот символ — два в одном для меня», — говорит Тарас.



Дончанин говорит, что он полностью оборвал контакты с теми, кто проживает на оккупированных территориях. Все одноклассники, с кем он хотел общаться, уехали из Донецка много лет назад, а информация о других ему неинтересна.



Демобилизация Тараса состоялась в конце ноября 2024 года. Его жена имеет вторую группу инвалидности. Её состояние ухудшалось, и ей была нужна помощь мужа дома.



«Если бы меня перевели ближе к Одессе, и я смог бы быть полезным войску, служа рядом с домом — я бы не увольнялся. А если нет — то нет», — говорит он.

Адаптация к гражданской жизни и спорт

Вот уже почти год Тарас Ганжа находится дома. Он признаётся, что на адаптацию понадобилось 3–4 месяца, лечение и консультации психолога. Это помогло иначе взглянуть на окружающий мир.



«К гражданской жизни нужно снова привыкать. Были другие ожидания, а по факту оказалось всё немного иначе. Но работа над собой дала результат. Я восстановил свою физическую активность и адаптировался», — говорит он.



Тарас снова начал тренировать людей в спортзале, но добавил в свои тренировки реабилитационный контекст. Чтобы получить новые и актуальные знания и вспомнить старые методы, он ездил на обучающие курсы физических терапевтов, углубил знания в теме реабилитации при ампутации нижних конечностей.



«Мне хочется помогать своим боевім братьям и сестрам. Я охотно берусь за такое дело и уже имею опыт занятий с бойцами во время их восстановления. Сейчас я продолжаю работать в этом направлении и совершенствоваться», — говорит он.



Тарас знает, что ветераны возвращаются к гражданской жизни эмоционально истощёнными и разочарованными. Принять реальность поможет только работа над собой, активная жизненная позиция и время.



«Общество меняется, пока мы на войне. Возможно, эти изменения не такие, какими хотелось бы их видеть. Но меня радует то, что появляются люди, которые понимают ценность украинского языка и Родины. Я вижу, что создаётся много ветеранских объединений и реабилитационных учреждений. Это не может не радовать», — говорит он.



Тарас считает, что спортивная реабилитация — это полезная вещь, которая подойдёт каждому военнослужащему.



Дончанин Тарас Ганжа после службы в ВСУ работает спортивным реабилитологом.

«Спорт даёт понять, что нужно жить, становиться лучше и достигать успехов. Когда участвуешь в боевых действиях и долго находишься без ротаций на позициях — это отражается на психоэмоциональном состоянии», — уверен тренер.



Недавно Тарас перешёл в другой спортивный клуб. Старается там построить стабильный график тренировок и приглашать ветеранов. Он говорит, что несмотря на спрос за границей на украинских специалистов, уезжать он не собирается.



«Я верю в окончание войны. Если будет победа — это слово точно не будет радостным. А вот окончание и наказание виновных — это более реально. Сейчас меня волнует моя семья и дети. Люблю свою Украину. Здесь дом и семья. Мне нравится быть дома», — говорит Тарас.