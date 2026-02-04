Оккупанты в Мариуполе планируют назвать улицы в честь российских «военкоров»

Оккупационная власть в Мариуполе планирует назвать улицы именами погибших российских «военкоров» изданий «Риа Новости» и «Первого канала». Эти «журналисты» поддерживали войну против Украины и откровенно продвигали российские пропагандистские нарративы. Об этом сообщает сайт 0629.com.ua.



Основатель партии «Ветераны России» Ильдар Резяпов стал инициатором такого решения. В обращении отмечается, что «память о жизненном пути и служении родине военкоров должна стать нравственным ориентиром и примером для русской молодежи».



Кроме того, оккупанты охотно переименовывают улицы в городе, в частности, в мае 2024 года захватчики переименовали Азовстальскую улицу в Тульский проспект.



Ранее мы писали, что жительница оккупированного Мариуполя опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала о реальном положении дел в городе: разрушенное жилье, отсутствие базовых коммунальных условий и люди, оставшиеся без домов.

