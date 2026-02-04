Киев восстановил свет для 100 тысяч семей после атак РФ

В Киеве восстановлено электроснабжение для 100 000 семей после массированных обстрелов. Левый берег постепенно возвращается к временным графикам отключений, сообщает официальный канал Группы ДТЭК.



«Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы ведутся круглосуточно, несмотря на мороз и усталость. Спасибо за поддержку и понимание!», — отметили энергетики.



Напомним, что в ночь на 3 февраля российская армия нанесла масштабные удары по Украине с использованием ракет различных типов и беспилотников. Всего было задействовано 521 цель.