Народжені у Молдові, але віддані Путіну. Високопоставлені військові російської армії та прихильники сепаратизму — родом з території нинішньої Республіки Молдова

Фотоколаж: ZDG

Вони народилися на території нинішньої Республіки Молдова за радянських часів, але згодом очолили російські військові підрозділи або обійняли високі посади в Москві та в окупованих Росією українських областях. Деякі з них воювали чи воюють за справу Путіна проти України.



Подробиці читайте у розслідуванні журналістів ZDG.

Сепаратисти з Придністровського регіону на керівних посадах на Донбасі

Декілька лідерів, призначені російською владою на посади в сепаратистських регіонах України, походять із населених пунктів, які зараз знаходяться під контролем тираспольських сепаратистів, і навіть обіймали високі посади у структурах на лівому березі Дністра.



Серед них Андрій Пінчук, колишній так званий «міністр державної безпеки» у так званій «Донецькій Народній Республіці» (ДНР). Він народився 1977 року в Тирасполі і в період 1997—2012 років працював у так званому «Міністерстві безпеки» сепаратистського Придністровського регіону, де був також заступником «міністра», яким тоді був Володимир Антюфєєв. Ці дані містяться в резюме Пінчука, знайденому центром «Миротворець».

Андрій Пінчук. Фото: ZDG



У 2012 році, коли Антюфєєва було усунуто з посади так званого «міністра безпеки» в Тирасполі, Пінчук також залишив посаду і пішов за Антюфєєвим до Донецька, де обійняв аналогічну посаду, ставши першим так званим «міністром безпеки» так званої «Донецької Народної Республіки». Він обіймав цю посаду у 2014—2015 роках. З 2015 року він є виконавчим директором так званої Спілки добровольців Донбасу. Наразі він позиціонує себе як «політичний аналітик», коментує війну в Україні, а також вказується як «полковник» у складі російського добровольчого воєнізованого підрозділу БАРС-13.



Перший так званий «віцепрезидент Придністров'я» у 1991—2001 роках Олександр Караман, який народився 1956 року в селі Чобурчіу Слободзейського району, обіймав посади так званого «міністра соціального захисту» та «міністра закордонних справ» у так званій «ДНР» у в 2014—2015 роках. Він також входив до групи, яку очолює Володимир Антюфєєв, яка покинула Тираспіль і попрямувала до Донецька. У 2017 році Карамана було призначено лідером сепаратистського регіону Тирасполя Вадимом Красносільським на посаду «повноважного представника президента Придністров'я в Російській Федерації».

Олександр Караман. Фото: Андрій Бутоко



І Караман, і Пінчук включені до низки міжнародних списків санкцій , введених Європейським союзом, Сполученими Штатами, Україною, Францією, Японією, Великою Британією, Бельгією, Австралією, Новою Зеландією, Монако, Канадою та Швейцарією; відзначається їхній зв'язок з Володимиром Антюфєєвим. Обох також внесено до бази даних центру «Миротворець».

До групи Антюфєєва входив і Олег Береза, який народився 1977 року в селі Фрунзе Слободійського району. Він також обіймав посаду у придністровському МДБ під час керівництва Антюфєєва, а у так званій «ДНР» отримав пост так званого «міністра внутрішніх справ», який обіймав до 2015 року. Він також включений до багатьох міжнародних списків санкцій і в базу «Миротворця».

Олег Береза. Фото: Wikipedia

Керівники Криму, анексованого Росією

«Лідер» невизнаної Республіки Крим Сергій Аксьонов народився у Бєльцях 1972 року. Його було обрано «прем'єр-міністром Криму» 27 лютого 2014 року у присутності озброєних проросійських осіб та активно підтримував проведення референдуму 16 березня 2014 року. У вересні 2019 року Аксьонова було переобрано на посаду керівника так званої «Республіки Крим» на другий п'ятирічний термін (до 2024 року), поєднуючи її з посадою «прем'єр-міністра Криму». 2024 року депутати «державної ради» («парламенту») Криму одноголосно знову обрали його керівником Криму.

Сергій Аксьонов. Фото: ZDG

Він також є членом Державної ради Росії та з січня 2017 року входить до ради партії «Єдина Росія». За участь у процесі анексії його було нагороджено російським орденом «За заслуги перед Батьківщиною» І ступеня. У лютому 2023 року Аксьонов створив власну воєнізовану структуру для участі у вторгненні в Україну.

В інтерв'ю РБК Сергій Аксьонов назвав початок так званої «воєнної операції» в Україні «єдино правильним та можливим рішенням». Він знаходиться під санкціями України, Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів, Бельгії, Франції, Швейцарії, Австралії, Японії та Монако.

Голова так званого «парламенту» «Республіки Крим» Володимир Костянтинов, депутат парламентської фракції «Єдина Росія», народився у селі Володимирівка Слободзейського району 1956 року. У Крим він переїхав із сім'єю у 1961 році, а політичну кар'єру розпочав у 1998 році, коли отримав перший мандат депутата Верховної ради Автономної Республіки Крим.

Володимир Костянтинов. Фото: ZDG



2012 року він засуджував ідею анексії Криму Росією, проте 2014 року змінив позицію, ставши її прихильником, і закликав виборців голосувати на невизнаному референдумі 16 березня 2014 року за незалежність Криму. Після референдуму його було обрано головою так званої «державної ради» «Республіки Крим» та підписав договір про приєднання Криму до Російської Федерації. Він включений до списків санкцій України, Європейського союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади, Бельгії, Швейцарії, Франції, Австралії, Японії та Монако.

Пропагандистський голос Міністерства оборони Росії, що народився у Кишиневі

«Головний брехун про війну» — так його назвав український телеканал Freedom. «Голова голова» та «учасник цинічної інформаційної компанії з виправдання масових вбивств мирних жителів України», — так його охарактеризував центр «Миротворець».

Ігор Конашенков. Фото: ZDG



Генерал-лейтенант Ігор Конашенков, який народився 1966 року в Кишиневі, — добре відома особа для тих, хто стежить за війною в Україні: саме через нього Міністерство оборони в Москві робить офіційні заяви. У 2017 році його було призначено Володимиром Путіним начальником департаменту інформації та комунікацій Міністерства оборони.



Конашенков відомий своїм телеграфним, майже роботизованим стилем передачі повідомлень про розвиток подій на українському фронті, а також тим, що в багатьох випадках він брехав, представляючи становище російських військових у більш вигідному світлі, ніж було насправді. Це показало розслідування PROEKT.MEDIA (незалежного російського медіапроєкту), яке довело, що багато «перемог», про які повідомляв Конашенков, ґрунтувалися на арифметичних та географічних фальсифікаціях. Поки цивільна інфраструктура України зазнавала ударів, Конашенков стверджував, що населення не перебуває у небезпеці. «Росія не розпочинала військових дій. Росія їх завершує», — заявляв він в одному з публічних виступів на початку війни.



У березні 2024 Rise Moldova з'ясував, що пропагандистський голос російського міністерства володів квартирою в Кишиневі — місті, де він народився. Квартира площею 48 кв. м., розташована в секторі Ботаніка столиці Молдови, перейшла у власність прессекретаря російських збройних сил у 2010 році у спадок від матері та була продана у 2012 році. У серпні 2019 року Ігор Конашенков супроводжував у Кишиневі колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який тоді зустрівся з колишнім президентом Ігорем Додоном та колишнім міністром оборони Молдови Павлом Войком. Майя Санду, яка тоді була прем'єр-міністром, заявила, що це був приватний візит Шойгу до Кишинева.

Конашенков включений до низки міжнародних списків санкцій, у тому числі до списків Європейського союзу, Австралії, Бельгії, Швейцарії, Франції, Великої Британії та Нової Зеландії.

Один із найвпливовіших генералів Путіна

Микола Чобан, який народився 1972 року в селі Казаклія (Гагаузія, Республіка Молдова), — один із найвпливовіших генералів Володимира Путіна, залучених до російського вторгнення в Україну. Він має військове звання генерал-майора і він є заступником начальника штабу Повітряно-десантних військ Росії.

Микола Чобан. Фото: ZDG

За даними центру «Миротворець», Чобан брав активну участь у діях з анексії Кримського півострова у 2014 році, за що отримав медаль. Також, згідно з сайтом «Книга катів», Чобан брав участь безпосередньо в плануванні та організації російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він брав участь у командуванні угрупуванням Повітряно-десантних військ Росії під час наступу на Київ.

Rise Moldova повідомив у грудні 2024 року, що тисячі повідомлень публікувалися анонімним користувачем під псевдонімом Nick Nick, яким, як передбачається, був сам Микола Чобан, у різних Telegram-каналах Молдови, Росії та України. Там стверджувалося, що він «нудьгує за своєю рідною Гагаузією», що «незабаром у гості приїде уродженець Гагаузії, заступник командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал Микола Чобан», і що «єдиний шанс Молдови — це прихід російських військ у Придністров'я».

Журналісти Rise також писали, що Чобан був підлеглим високопоставленого генерала Михайла Теплинського, командувача російських повітряно-десантних військ, який знаходиться під міжнародними санкціями, у тому числі за масові вбивства в Бучі. Після того, як у 2019 році Путін присвоїв Чобану звання генерал-майора, у 2020 році його відвідали в Іванові (Росія) представники влади Казаклії на чолі з мером населеного пункту на той час Анатолієм Узуном. Останній хвалився, що особисто знайомий із Чобаном і що вони навчалися в одній школі. Раніше Чобан командував елітними військами в Іванові.

Командувач російського Чорноморського флоту, «убитий» українцями та «воскресений» росіянами

Адмірал Віктор Соколов, який народився 1962 року в місті Бендери (Тігіна), був командувачем Чорноморського флоту Росії і був призначений на цю посаду у вересні 2022 року колишнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. У вересні 2023 року спецслужби України повідомили про загибель Соколова внаслідок удару по штабу російського флоту у порту Севастополя у Криму.



Російська влада заперечувала його смерть, а прокремлівські ЗМІ публікували зображення, на яких він спочатку бере участь в онлайн-нараді, потім вручає нагороди футболістам та російським військовим, тим самим стверджуючи, що він живий. Однак з того часу адмірал, який народився в Тигіні, більше не з'являвся в офіційних повідомленнях московської влади.

Віктор Соколов. Фото: Novaya Gazeta

У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Соколова за звинуваченням у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час російського вторгнення в Україну. Зазначається, що він може нести відповідальність за ракетні удари силами під його командуванням по українській енергетичній інфраструктурі як мінімум у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. «У цей період мала місце передбачувана кампанія атак проти численних електростанцій і підстанцій, здійснених збройними силами Росії в різних населених пунктах України», — йдеться у заяві Міжнародного кримінального суду.

У квітні 2024 року Сергій Шойгу оголосив, що новим командувачем російського Чорноморського флоту замість Віктора Соколова призначено Сергія Пінчука. Українські ЗМІ повідомили, що за час командування Соколова Чорноморський флот Росії втратив третину загальної кількості кораблів — вони були або втоплені, або серйозно пошкоджені.

«Мета ворога — представити Росію агресором»

Ще один російський чиновник із молдавським походженням — генерал-полковник Олександр Безверхній, який народився 1950 року. У 2000—2015 роках він очолював Управління військової контррозвідки ФСБ Росії. Наразі він ветеран російської розвідки та коментатор у російській пресі з питань війни проти України.

Олександр Безверхній. Фото: ZDG

Олександр Безверхній закінчив Вищу школу КДБ при Раді Міністрів СРСР за спеціальністю контррозвідка. Він є почесним співробітником органів безпеки Російської Федерації та почесним співробітником контррозвідки. У своїй публічній біографії він стверджує, що виконував завдання, ризикуючи життям, у гарячих точках, включаючи Придністровський регіон Республіки Молдова, Чеченську Республіку, Закавказзя та Балкани.



2004 року Безверхній перебував у Тирасполі у складі делегації Міністерства оборони Москви. Тоді сепаратистський регіон очолював Ігор Смирнов. Обговорювалися зокрема виведення військової техніки та боєприпасів колишньої 14-ї армії, а також «умови погашення боргу за російський газ, спожитий Придністров'ям».

«Протягом століть західні країни не могли прийняти існування сильної та незалежної Росії. Вони свідомо формували негативний образ нашої країни на міжнародній арені, ведучи інформаційну війну, спрямовану розкол нашого суспільства. Сьогодні ми бачимо події СВО, які відображені у спотворених дзеркалах західної та української пропаганди.



Мета ворога — уявити Росію агресором, переконати західних спонсорів, що режим у Києві перемагає і що отримані кошти були не вкрадені, а витрачені на військові потреби», — заявив Безверхній в інтерв'ю російському агентству ТАРС у грудні 2025 року.

Колишній заступник голови Державної думи

Олександр Бабаков, колишній член Ради Федерації Росії та колишній заступник голови Державної думи, народився в Кишиневі у 1963 році. Він включений до низки міжнародних санкційних списків (України, Європейського союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Нової Зеландії, Монако, Австралії, Японії, Канади) за активну підтримку дій і реалізацію політики, що підривають або загрожують територіальній цілісності, також Україною.

Олександр Бабаков. Фото: ZDG

У березні 2014 року він голосував за «прийняття» до складу Російської Федерації «Республіки Крим», а у жовтні 2022 року — за «включення» до складу Росії так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки», а також Херсонської та Запорізької областей. Наразі він є депутатом від партії «Справедлива Росія — Патріоти — За правду» та одним із заступників голови Державної думи. Раніше він був видатним членом партії «Єдина Росія».

Валерій Балан, що народився в селі Кіперчень Оргіївського району в 1961 році, — генерал-лейтенант внутрішньої служби і колишній заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії в 2019—2022 роках; його було звільнено з посади указом Володимира Путіна.

Валерій Балан. Фото: ZDG

Дані, проаналізовані ZdG, показують, що генерал-майор Валерій Мунтян, високопоставлений офіцер, пов'язаний із ГРУ, народився в Чишмікеї, Гагаузія. Однак іншої публічної інформації про його діяльність немає.

Авторка: Наталія Захареску