«Ежедневные "спецоперации" по спасению людей». Как живет Курахово в Донецкой области

Сергей из Курахово демонстрирует найденный кусок снаряда возле разрушенного обстрелами дома, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Курахово в Донецкой области является одним из передовых укрытий для тех, кто убегает из-под огня в Покровском районе региона. Также здесь работает единственная уцелевшая в регионе тепловая электростанция и пролегает трасса Запорожье-Донецк. Оккупанты неоднократно пытались оцепить город, а приближенные населенные пункты до сих пор страдают от постоянных обстрелов. Жители Марьинки, Красногоровки, Угледара, Павловки — едут сюда, убегая от круглосуточных обстрелов и даже готовы идти пешком. Украинские военные надеются на то, что им хватит сил, чтобы выстоять и не дать противнику пройти дальше.



О том, как живет город-приют Курахово — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



«Три удара»

Разрушенный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Так бахнуло, все посыпалось», — рассказывает охранник Сергей об авиаударе, который произошел на окраинах Курахово 24 июля. «Рано утром было три удара. Смотрю дерево летит. Корень здесь упал, а береза ​​дальше улетела. Три гриба сразу поднялись», — вспоминает Сергей. Он говорит, что хозяйка дома уехала раньше, а он «остался за старшего».



Остатки снарядов от авиаудара в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Там до сих пор деревья в реке торчат и огромные воронки». Мужчина показывает остатки снарядов, которые удалось собрать во дворе и говорит, что даже не думал прятаться в подвал. «Да зачем это? Разве это спасет?»



Разрушенный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Недавно город Курахово снова обстреляли. Ночью снаряды прилетели в частный сектор и многоэтажный дом. «Женщину выбросило на дерево и она в очень тяжелом состоянии, мужчину нашли под завалами… Вообщем двое погибших», — рассказывают свидетели обстрела частного сектора. от дома остался только фундамент.



Разрушенный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Было две родины на другом этаже, ребенок. У нас здесь магазин первым. Мы здесь работали. От пришли и такое…», — говорят работники разрушенного магазина в несколько этажей.



Поврежденный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Город Курахово является центром Кураховской общины Донецкой области, в которую входит 28 населенных пунктов. Местные власти находятся на местах и ​​ехать пока не собираются, называя ситуацию более-менее контролируемой.



Поврежденное обстрелами здание в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Община периодически обстреливается», — рассказывает мне представитель местных властей на правах анонимности. «Гуманитарная ситуация достаточно хорошая — у нас работают аптеки, магазины, социальные маршруты, банки. Гуманитарная помощь поступает в разных международных организаций, местных. То есть город перенасыщен даже гуманитарной помощью в настоящее время».



Работники ГСЧС помогают волонтерам разгружать фуру с гуманитарной помощью, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе есть периодические проблемы с водой, но горсовет организует ее подвоз.



Из-за проблем с водой в Курахово городские власти организовали ее подвоз, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Курахово почти каждый день привозят эвакуированных из прифронтовых районов людей. В пунктах для беженцев они могут остановиться на несколько дней, а затем бесплатными эвакуационными автобусами уехать в более безопасные регионы.

Разрушенный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Если у нас начнется такое, как в Марьинке — мы физически не сможем всех вывезти. Это во-первых. Во-вторых — зима. Отопительного сезона, скорее всего, не будет», — объясняют в горсовете важность эвакуации из региона.



Дым от постоянных обстрелов у въезда в Марьинку, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Кроме своих населенных пунктов, власти Кураховской общины обслуживают и прилегающие территории, в частности — Марьинский район. «Устали. Пытаемся как-то отдыхать, но, к сожалению, война не позволяет отключиться мозгу», — говорит представитель горсовета. «А кто, если не мы, будут выполнять свои обязанности на своих рабочих местах? Мы представители власти».

«Один день отработал — хорошо»

Несмотря на риски обстрелов в городе, продолжает работу одно из стратегических предприятий Донбасса — Кураховская ТЭС, которая обеспечивает район светом и водой. Елена, которую я встречаю на проходной, работает здесь восемь лет. Она говорит, что сейчас работа стала более рискованной. «Опаснее стало. Потому что ждешь что прилетит или что-то другое, — говорит женщина. — Но некуда и с чем ехать. Я здесь работаю, мой муж здесь, мои родители, брат. У нас очень хороший коллектив».



Работница местной ТЭС в Курахово Елена, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина добавляет, что местных очень пугает неизвестность. «Проснулся, пошел на работу, один день отработал — хорошо. Потому что переживают все, особенно когда прилетало на станцию. Надеемся, что все это завершится. Проснемся, а нам скажут, что все закончилось», — заключает Елена.



Стела Кураховской ТЭС, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с ней вижу мужчину по имени Игорь. Он на предприятии работает 4 года и говорит, что все ожидают только одного — скорейшего завершения войны. «Эта война никому не нужна! Мне несколько месяцев осталось до пенсии», — говорит мужчина.



Работник местной ТЭС в Курахово Игорь, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Есть среди работников и те, кто имеет родственников в оккупированном Донецке, поэтому высказывают мнения и о возможности «сдачи территорий».



«Если не могут защитить — пусть отдадут без разрушений, а дальше уже разберемся, политики разберутся между собой», — говорит Андрей, работающий на предприятии 30 лет и у которого дочь проживает на оккупированной территории. «Деньги обесценились. Зарплаты не хватает, а нам еще говорят уезжать», — добавляет мужчина. С 89 года на предприятии работает и Андрей с супругой. Говорит — с началом войны очень много людей уехали. «Конечно, людей не хватает. В бригаде вместо 20 человек — по 2-3 осталось».



Работник местной ТЭС в Курахово Андрей, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на масштабную важность предприятия, для большинства работников самое главное, что это их рабочие места. Поэтому они верят, что предприятие и дальше будет работать беспрепятственно, а в случае эвакуации — надеются найти работу в других регионах.



Стела «Курахово», август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Наш Донецкий регион считается индустриальным и всех специалистов, которые отсюда уезжают — ждут на многих предприятиях в других регионах», — рассказывает мне одна из работниц Марина.

«Помогать людям»

Центр для переселенцев в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Курахово организован центр для беженцев и работает представительство донецкой областной организации «Красный крест». «В настоящее время у нас 4 волонтера: 2 в Красногоровке, 2 — в Курахово», — рассказывает руководитель местной организации Марина Гиндик.



Руководитель местного отделения «Красного креста» в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Очень нам помогает полиция и ГСЧС. У нас с ними заключен меморандум о сотрудничестве. Гуманитарная помощь поступает от международного центра "Красного креста", также у нас подписан договор с ООН — они нам привозят тоже гуманитарную помощь».



Работники ГСЧС помогают волонтерам разгружать фуру с гуманитарной помощью, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе продолжает работать больница. Руководитель травматологического отделения Дмитрий Нелипа говорит, что за 8 лет они привыкли к постоянным обстрелам, но сейчас ситуация ухудшилась.



Врач Кураховской городской больницы Дмитрий Нелипа, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Семью я всю вывез. И когда сюда ехал — это был билет в один конец, — говорит Дмитрий Нелипа. — Потому что Курахово было на грани окружения, перли со стороны Марьинки, Новоселовки, Новоайдара и я не знал вернусь ли».



«У нас всегда есть раненые — везут и из Марьинки, из Красногоровки, Павловки, Новоселовки», — рассказывает старшая медицинская сестра травматологическое отделение Светлана Николаевна.



Старшая медицинская сестра травматологического отделения больницы Курахово Светлана Николаевна, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В стенах больницы я встречаю Людмилу Николаевну с мужем. Они были ранены в Павловке, выехали и проходят лечение. Женщина с ужасом вспоминает месяцы, которые пришлось прожить в оккупации до освобождения поселка ВСУ. «Это был ужас», — говорит Людмила.



Людмила Николаевна вместе с мужем была ранена в Павловке. Пока они лечатся в медучреждении Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«12 марта начался сильный обстрел — мы не поняли что это было — этот обстрел длился где-то час. Потом соседи нам сказали, что власть здесь изменилась, что Украина отступила, что мосты были взорваны и зашли «ДНР» или Россия. Мы жили на нижней улице — они туда не спускались, но все эти 2 месяца мы были брошены».



Женщина вспоминает, что оккупанты даже не могли оказать медицинскую помощь населению, которое было ранено от обстрелов. «Когда уже снова зашли наши и моего мужа очень ранило — я побежала к военным и они сразу бросились на помощь. Эта огромная разница ощущалась даже в мелочах», — говорит женщина.



Работники ГСЧС помогают волонтерам разгружать фуру с гуманитарной помощью, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Большую роль в спасении человеческих жизней в Курахово играют и спасатели ГСЧС. По их данным, сейчас 90 процентов пожаров в районе — результаты вражеских обстрелов.



«Неоднократно попадали под обстрелы — лежали выжидали, чтобы уехать, — рассказывает заместитель начальника местной части ГСЧС Игорь Нещерет. — Потому что если приезжают за людьми — это минуты времени, а нам нужно несколько часов, чтобы нормально потушить пожар». Кроме тушения пожаров и эвакуации населения спасатели также вывозят раненых.



Заместитель начальника управления ГСЧС в Курахово Игорь Нещерет, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вот недавно в Красногоровке было 4 погибших, мужчина был ранен в ногу. Тогда наше подразделение было на боевом дежурстве и мы его вовремя вывезли, доставили в Кураховскую больницу и медики нам сказали, что время шло на минуты, поскольку была большая кровопотеря. Мы также совместно с городскими властями организовуем подвоз гуманитарной помощи, разгружаем фуры с помощью», — говорит Игорь Нещерет.



Пожар от обстрелов в окрестностях Марьинки, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем из-за обострения ситуации спасатели практически не выезжают на линию фронта, эта функции лежит на плечах полицейских. Последних местные прозвали «белыми ангелами». «Боремся за жизнь людей», — рассказывает полицейский Рустам.



«Мотивируют оставшиеся там люди. Один раз приехали, другой, а потом уже в доверие вошел». Рустам добавляет, что большинство людей отказываются ехать из-за нехватки средств и страха покидать свой дом.



Местные жители Марьинки прозвали полицейских, которые помогают им выезжать и привозят гуманитарную помощь «белыми ангелами», август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Начальник Кураховского управления полиции Артем Щусь говорит, что функций полиции с войной стало больше. «Мы документируем преступления российско-оккупационных войск, общий криминал никуда не делся, блокпосты, гуманитарные функции — доставка гуманитарной помощи», — говорит Щусь.



Начальник полиции Курахово Артем Щусь, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Конечно, всем сейчас нелегко, но сил полиции хватает. Многие из наших работников из той же Марьинки, теперь «бомжи». Но что поделаешь?»



Начальник говорит, что каждый день они фактически выполняют маленькие спецоперации, спасая мирное население от обстрелов. «С большой войной раскрылись те сотрудники, которые в повседневной полицейской жизни себя так ярко не проявляли. Самое главное — это профессионализм на каждом участке. Водитель должен быть профессиональным, парамедик должен уметь оказывать помощь, инспектор должен понимать, где искать людей, также важно доверие и слушать командира», — говорит Артем Щусь и добавляет, что для него как руководителя очень важно сохранить жизни личного состава.



Начальник полиции Курахово Артем Щусь с коллегой Александром, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Нужно всегда чувствовать ситуацию. Вот ты смотришь в глаза подчиненному и видишь… не то чтобы страх. Я никогда никого не обвинил в этом. А неуверенность, или просто понимаешь, что ему лучше побыть здесь, а я сам уеду».



По информации полиции за последнее время они эвакуировали из прифронтовых населенных пунктов больше тысячи людей.

«Надо защищаться»

Военный «Мирный» в районе Марьинки, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Украинские защитники также советуют всем мирным жителям уезжать из региона.



«Конечно мешают», — говорит военный «Мирный». «Потому что вот мы заехали, человек получил ожоги, его нельзя бросить, нужно вывозить, бросая все. Мы ведь не имеем права бросать своих». «Мирный» говорит, что каждый день дороги разбивают оккупанты. «И если сегодня еще была возможность заехать на автотранспорте, то завтра ее уже может не быть», — говорит мужчина и добавляет, что паники среди военных нет, все нацелены на победу силовым путем.



«Если бы было меньше тех, кто говорил, что нужно вести переговоры — было бы легче», — говорит защитник. «Так как можно вести переговоры с тем, кто хочет любым путем тебя обмануть, поработать, убить? Как можно верить? Надо быть просто идиотом, — говорит военный и продолжает — Сила понимает только силу…»



Разрушенный обстрелами дом в Курахово, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

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Перед выездом из города возле волонтерского штаба я встречаю на лавочке двух пожилых мужчин. Говорят о хлебе и гуманитарке, потом один показывает другому пакет с надписью «Русский военный корабль иди нах..й» — «Смотри, какую вещь приобрел». Другой улыбается и добавляет: «А я вот противник таких вещей, я за дела. Пошел в военкомат, меня не брали, не брали из-за возраста, а вот недавно — перезвонили».

