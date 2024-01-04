Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Пророссийские стали патриотами. Чем занимаются нардепы из Донецкой области во время войны

Екатерина Ковальчук
04 января 2024, 15:15

Пророссийские стали патриотами. Чем занимаются нардепы из Донецкой области во время войны

Нардепы из Донецкой области. Коллаж: «Новости Донбасса» Нардепы из Донецкой области. Коллаж: «Новости Донбасса»

С момента полномасштабного вторжения армии России в Украину 24 февраля 2022 года и мобилизации всего общества для противостояния с агрессором скоро исполнится два года.

В первой части «Новости Донбасса» уже вспоминали о представителях Донецкой области в Верховной Раде, которые покинули страну или сложили мандат в самое тяжелое для нее время.

В этом материале речь пойдет о народных депутатах от уже оккупированных или прифронтовых городов. Среди них бывшие топ-менеджеры Ахметова и ранее обвиняемые в сепаратизме, которые теперь показывают проукраинскую позицию.

«Новости Донбасса» рассказывают о народных депутатах из Донецкой области, которые не покинули Украину и продолжили работать в Верховной Раде.

Сергей Магера народный избранник из Мариуполя, который занимается вопросами экологии

Сергей Магера — внефракционный народный депутат из Мариуполя, который сейчас оккупирован Россией. Баллотировался от запрещенной сейчас партии «Оппозиционный блок».

Сергей Магера нардеп из Мариуполя. Фото: Facebook

В 2019 году он задекларировал почти 33 миллиона гривен, которые получил на должности директора по региональному развитию мариупольского меткомбината им. Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.

Свежей декларации Сергея Магеры пока нет в общем доступе, но исходя из старых данных, 24 миллиона гривен и 5 тысяч евро нардеп хранит в банке и получает проценты от вкладов.

По статистике «Опоры», после полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей Магера стал чаще посещать заседания Верховной рады и поддерживать законопроекты.

Осенью 2022 года он стал членом комитета по вопросам экологии и выступает инициатором законопроектов, связанных именно с вопросами защиты окружающей среды.

Перед российским полномасштабным вторжением и после был инициатором законопроектов, связанных с социальными выплатами жителям Донецкой и Луганской областей.

Магера активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей работе, и даже пишет статьи с размышлениями о судьбе глобальной экономики.


В то же время, политик не голосовал за закон, касающийся жителей Мариуполя о признании образования, полученного на оккупированных территориях.

Магомедов голосует «За» и занят в гуманитарном секторе

Муса Магомедов — бывший директор Авдеевского коксохимического завода группы «Метинвест» Рината Ахметова.

Нардеп Муса Магомедов, бывший гендир «АКХЗ». Фото: Facebook

С 2019 года — народный депутат от избирательного округа № 40, в который входит Авдеевка — ныне самая горячая точка на фронте. В 2019 году нардеп Магомедов задекларировал свой директорский доход в размере 47 миллионов гривен за 9 месяцев.

Свежей декларации на данный момент нет в публичном доступе. По статистике «Опоры», Магомедов после полномасштабного российского вторжения стал чаще поддерживать законопроекты и голосовать «За».

Нардеп постоянно призывает жителей Авдеевки эвакуироваться, активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о работе в Верховной Раде и гуманитарном секторе.


Он инициатор законопроектов, направленных на поддержку жителей Донецкой и Луганской областей, а также упрощение правил ввоза волонтерской помощи из-за границы.

Также нардеп проголосовал за закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях, который является важным для жителей Донецкой области.

Дмитрий Лубинец — уполномоченный по правам человека

Дмитрий Лубинец избран народным депутатом от округа № 60 с центром в Волновахе Донецкой области.

Дмитрий Лубинец — Омбудсмен Украины. Фото: Facebook

Этот город российские войска в начале полномасштабного вторжения разрушили и оккупировали. Летом 2022 года Лубинец был назначен на должность уполномоченного по правам человека.



С тех пор проводит деятельность в данном направлении — участвует в процессе возвращения украинских военных из плена и депортированных в Россию детей, информирует о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях.

Читайте также:

Судьба Донбасса после войны. Мнения бизнеса, власти и активистов

На данный момент, в публичном доступе нет свежей декларации Дмитрия Лубинца. Исходя из данных предыдущих годов, он владеет рядом недвижимости в Волновахе.

Сочувствующий РФ нардеп из Дружковки

Валерий Гнатенко — трижды был мэром Дружковки, входил во фракцию запрещенной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Гнатенко периодически ездит в Дружковку. Фото: Facebook

Гнатенко является фигурантом расследования СБУ о посягательстве на территориальную целостность Украины за поддержку пророссийских движений на Донбассе в 2014-м.
 
Накануне полномасштабного вторжения он не скрывал своего сочувствия к России.

«Но тем не менее НАТО расширило свои возможности и продолжает их расширять. Поэтому тут понятны опасения России. Однозначно она становится в окружении», — заявил Валерий Гнатенко.

Теперь народный избранник активно отчитывается о своей работе народным депутатом, проявляет проукраинскую позицию и направляет гуманитарную помощь в Дружковку.



Судя по декларации, он владеет недвижимостью и земельными участками в Донецкой области. 

Его жена Светлана с начала полномасштабной войны получает выплаты для переселенцев, а также оформляла единоразовую помощь по программе «єПідтримка».

Жене нардепа пришлось обратится за помощью для ВПО и «єПідтримку». Скриншот из декларации Гнатенко

Александр Ковалев — переговорщик с «Азовстали»

Александр Ковалев стал народным депутатом от поселка Зайцево Донецкой области. До полномасштабного вторжения это был прифронтовой населенный пункт, который, по сути, находился в «серой зоне», недалеко от оккупированной Горловки.

Сейчас Зайцево захвачено Россией. Это был самый маленький мажоритарный округ, за нардепа отдали свои голоса 220 человек.

По подсчетам аналитиков «Чесно», Ковалев с начала полномасштабного вторжения до мая 2023 прогулял треть заседаний Верховной Рады. При этом он входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В апреле 2022 года Ковалев был одним из членов «тайной группы», которая вела переговоры о прекращении осады меткомбината «Азовсталь» и эвакуации оттуда мирных жителей и украинских военных.

Александр Ковалев (слева) встречается с российским генерал-лейтенантом Андреем Сычевым (в центре) и его контактным лицом в ФСБ Валентином Крыжановским (справа) на пустынной дороге в Мариуполе 27 апреля. Фото: CNN

Нардеп якобы выступал посредником между Россией и Украиной благодаря своим связям в ФСБ. Эту информацию опубликовал канал CNN.

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Ковалеву обвинения в сокрытии и уничтожении оружия бежавших силовиков режима Виктора Януковича.


Он также обвинялся в оказании помощи в их бегстве, включая членов «черной роты» Беркута, ответственной за расстрелы участников Революции Достоинства.

Свои связи с беглым президентом Виктором Януковичем Александр Ковалев отрицает.

«Естественно, с Януковичем я не был знаком. И у нас никогда с ним дороги не пересекались, потому что у нас были разные пути жизненные. А вот действительно были народные депутаты, которые до депутатства не занимались бизнесом. И мы специально встречались в Донецке, мы живем в одном городе, и у нас есть общие друзья, общие знакомые, и мы, естественно, знали друг друга», — рассказывал народный депутат Ковалев.

Также в интернете есть фотография, на которой Ковалев находится возле Донецкой облгосадминистрации во время ее захвата сторонниками группировки «ДНР» под руководством России.

Ковалев возле Донецкой ОГА во время ее захвата группировкой «ДНР»

В одном из интервью он заявил, что якобы был откомандирован в Донецк в составе некого секретного подразделения, которое должно было освободить захваченное здание СБУ.

«Там уже, так сказать, начиналась история другого Донецка, нет того Донецка, которого я люблю. И это действительно моя фотография. Это действительно я стою, это последний практически день, когда я был в этом Донецке», — заявил нардеп.

После полномасштабного вторжения народный избранник Ковалев в своих социальных сетях декларирует проукраинскую позицию, хотя во время своей избирательной кампании в 2019 году выступал против «тотальной украинизации».

Официально Ковалев — пенсионер. Судя по декларации за 2020 год, он и его семья владеют недвижимостью в Киеве, Донецке и Крыму. 

Также у него есть небольшая коллекция часов дорогих брендов. Конкретные модели не указаны, но их ценовой диапазон — от 7 до 400 тысяч долларов.

Мороз выполняет гуманитарные поездки в Донецкую область

Владимир Мороз был избран в Верховную Раду от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ» в 59-м округе, в который входят прифронтовые после начала полномасштабного вторжения Угледар, Селидово и Новогродовка.



С 2014 по 2019 год Мороз был главой Марьинского района. Народный депутат активно ведет социальные сети. Там он отчитывается о своих гуманитарных поездках в Донецкую область.

Нардеп Яковенко выехал из страны перед вторжением

Евгений Яковенко — народный депутат из Торецка от партии «Батьківщина». Он покинул Украину до полномасштабного российского вторжения.

Евгений Яковенко выехал из Украины до начала войны. Фото dzerghinsk.org

12 февраля 2022 года он вылетел в Стамбул. Потом — вернулся. Об это свидетельствуют данные об электронной регистрации в Верховной Раде.

С начала 2000-х годов Яковенко был директором предприятия «Алькон», которое занимается посредничеством в торговле топливом и металлом.

А перед выборами в 2019 году переписал ее на своих родственников. Существует целая финансовая группа семьи Яковенко, куда входят его брат, жена брата и сын.

Основные направления деятельности — торговля, аренда недвижимости и изготовление ювелирных украшений.

Свежей декларации Евгений Яковенко на данный момент не опубликовал. Но исходя из старых данных, он и его жена Ольга в 2021 году владели недвижимостью в Киеве, Днепре и Голой Пристани Херсонской области.

У политика были или еще есть часы за 360 тысяч гривен, несколько дорогих авто марки Лексус, более двух миллионов долларов наличными.

В начале лета 2022 года СМИ Молдовы сообщали, что Евгения Яковенко задержали на границе с Молдовой.

Так, сообщалось, что народного депутата внесли в списки Интерпола по требованию Беларуси, которая обвиняла его во взятках и коррупции.

Как закончилась эта история неизвестно, но по данным статистики Верховной Рады сейчас Яковенко посещает заседания и голосует.

Нардеп максимально не публичный, социальные сети (по крайней мере общедоступные) он не ведет.

Таким образом, почти ничего неизвестно о том, помогает или не помогает Яковенко своим избирателем в прифронтовом Торецке.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Валерий Гнатенко Муса Магомедов Дмитрий Лубинец Александр Ковалев Сергей Магера Евгений Яковенко
Места
Волноваха Авдеевка Дружковка Донецкая область Мариуполь Торецк
Прочее
Голосование народные депутаты
Организации
Верховная Рада
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибла женщина, еще двое мужчин травмированы
16:22
Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута
15:45
В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией
13:55
В России крылатые ракеты хотят оснащать кассетными боеприпасами — ЦНС
12:45
Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР
12:10
В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza
10:25
Два человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки
09:53
Россияне атаковали на шести направлениях — Генштаб ВСУ
08:25
Глава дипломатии ЕС призвал передать Украине ракеты большей дальности
08:00
Центр Курахово ночью подвергся ракетному обстрелу
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 января
20:25
«ДНР» задумалась, чем отапливать поселки после закрытия шахт
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
12:58
В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА
12:30
В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет
12:20
Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
11:40
Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский
10:58
Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов
10:34
Село под Запорожьем подверглось российскому обстрелу, двое погибших
все новости
17:13
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела погибла женщина, еще двое мужчин травмированы
16:57
РФ намерена покупать у Ирана баллистические ракеты, от Северной Кореи она их уже получает — WSJ
16:22
Оккупанты пытаются наращивать свои силы возле Часов Яра и отбить позиции возле Бахмута
15:45
В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией
15:39
Оккупанты ударили по Станиславу: село обесточено, есть жертвы
15:35
Заммэра одного из городов в Одесской области разоблачили на «откатах»
14:35
Денег для нового пакета помощи Украине у США сейчас нет — Кирби
14:26
Кабмин хочет сохранить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ, но нужно внести изменения
14:15
Около 2600 уголовных производств по уклонистам передано в суд — Игорь Клименко
13:55
В России крылатые ракеты хотят оснащать кассетными боеприпасами — ЦНС
13:35
В ГУР показали поджог бомбардировщика Су-34
13:25
В результате артобстрела в Марьинской громаде погиб один человек, еще один — получил ранения
12:56
В Харькове возросло число погибших и раненых в результате ракетного удара 2 января
12:45
Из-за массового дезертирства раненых российских бойцов не пускают в отпуска — ГУР
12:10
В Крыму обнаружен морской беспилотник с 500 кг взрывчатки — Baza
11:42
На российском аэродроме в Челябинске сгорел Су-34 — СМИ
11:26
РФ ударила по Кропивницкому: есть погибший и пострадавшие
10:42
Хакеры проникли в систему «Киевстара» за месяцы до атаки и могли похитить данные абонентов — СБУ
10:41
Оккупанты за сутки обстреляли пять громад Донетчины: повреждены дома, школа и детсад
10:25
Два человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки
все новости
ВИДЕО
Поджег самолета. Кадр из видео В ГУР показали поджог бомбардировщика Су-34
04 января, 13:35
Обмен пленными Фото: Офис омбудсмена Украина и Россия провели наибольший обмен пленными за время большой войны
03 января, 18:17
Денис Куликовский. Фото: Новости Донбасса Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
03 января, 12:20
Работа ПВО в Белгороде. Кадр из видео В Белгороде раздались мощные взрывы
02 января, 22:27
Фото: Восточный Вариант В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
02 января, 21:05
HIMARS поразил новый комплекс РФ «Ястреб-АВ» Фото: Оперативный ВСУ ВСУ при помощи HIMARS поразили новый комплекс РФ «Ястреб-АВ»
02 января, 19:36

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама