Пророссийские стали патриотами. Чем занимаются нардепы из Донецкой области во время войны

Нардепы из Донецкой области. Коллаж: «Новости Донбасса»

С момента полномасштабного вторжения армии России в Украину 24 февраля 2022 года и мобилизации всего общества для противостояния с агрессором скоро исполнится два года.



В первой части «Новости Донбасса» уже вспоминали о представителях Донецкой области в Верховной Раде, которые покинули страну или сложили мандат в самое тяжелое для нее время.



В этом материале речь пойдет о народных депутатах от уже оккупированных или прифронтовых городов. Среди них бывшие топ-менеджеры Ахметова и ранее обвиняемые в сепаратизме, которые теперь показывают проукраинскую позицию.



«Новости Донбасса» рассказывают о народных депутатах из Донецкой области, которые не покинули Украину и продолжили работать в Верховной Раде.





Сергей Магера народный избранник из Мариуполя, который занимается вопросами экологии

Сергей Магера — внефракционный народный депутат из Мариуполя, который сейчас оккупирован Россией. Баллотировался от запрещенной сейчас партии «Оппозиционный блок».

Сергей Магера нардеп из Мариуполя. Фото: Facebook

В 2019 году он задекларировал почти 33 миллиона гривен, которые получил на должности директора по региональному развитию мариупольского меткомбината им. Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.



Свежей декларации Сергея Магеры пока нет в общем доступе, но исходя из старых данных, 24 миллиона гривен и 5 тысяч евро нардеп хранит в банке и получает проценты от вкладов.



По статистике «Опоры», после полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей Магера стал чаще посещать заседания Верховной рады и поддерживать законопроекты.



Осенью 2022 года он стал членом комитета по вопросам экологии и выступает инициатором законопроектов, связанных именно с вопросами защиты окружающей среды.



Перед российским полномасштабным вторжением и после был инициатором законопроектов, связанных с социальными выплатами жителям Донецкой и Луганской областей.



Магера активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей работе, и даже пишет статьи с размышлениями о судьбе глобальной экономики.





В то же время, политик не голосовал за закон, касающийся жителей Мариуполя о признании образования, полученного на оккупированных территориях.

Магомедов голосует «За» и занят в гуманитарном секторе

Муса Магомедов — бывший директор Авдеевского коксохимического завода группы «Метинвест» Рината Ахметова.

Нардеп Муса Магомедов, бывший гендир «АКХЗ». Фото: Facebook

С 2019 года — народный депутат от избирательного округа № 40, в который входит Авдеевка — ныне самая горячая точка на фронте. В 2019 году нардеп Магомедов задекларировал свой директорский доход в размере 47 миллионов гривен за 9 месяцев.



Свежей декларации на данный момент нет в публичном доступе. По статистике «Опоры», Магомедов после полномасштабного российского вторжения стал чаще поддерживать законопроекты и голосовать «За».



Нардеп постоянно призывает жителей Авдеевки эвакуироваться, активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о работе в Верховной Раде и гуманитарном секторе.





Он инициатор законопроектов, направленных на поддержку жителей Донецкой и Луганской областей, а также упрощение правил ввоза волонтерской помощи из-за границы.



Также нардеп проголосовал за закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях, который является важным для жителей Донецкой области.

Дмитрий Лубинец — уполномоченный по правам человека

Дмитрий Лубинец избран народным депутатом от округа № 60 с центром в Волновахе Донецкой области.

Дмитрий Лубинец — Омбудсмен Украины. Фото: Facebook

Этот город российские войска в начале полномасштабного вторжения разрушили и оккупировали. Летом 2022 года Лубинец был назначен на должность уполномоченного по правам человека.







С тех пор проводит деятельность в данном направлении — участвует в процессе возвращения украинских военных из плена и депортированных в Россию детей, информирует о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях.

На данный момент, в публичном доступе нет свежей декларации Дмитрия Лубинца. Исходя из данных предыдущих годов, он владеет рядом недвижимости в Волновахе.

Сочувствующий РФ нардеп из Дружковки

Валерий Гнатенко — трижды был мэром Дружковки, входил во фракцию запрещенной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Гнатенко периодически ездит в Дружковку. Фото: Facebook

Гнатенко является фигурантом расследования СБУ о посягательстве на территориальную целостность Украины за поддержку пророссийских движений на Донбассе в 2014-м.



Накануне полномасштабного вторжения он не скрывал своего сочувствия к России.



«Но тем не менее НАТО расширило свои возможности и продолжает их расширять. Поэтому тут понятны опасения России. Однозначно она становится в окружении», — заявил Валерий Гнатенко.



Теперь народный избранник активно отчитывается о своей работе народным депутатом, проявляет проукраинскую позицию и направляет гуманитарную помощь в Дружковку.







Судя по декларации, он владеет недвижимостью и земельными участками в Донецкой области.



Его жена Светлана с начала полномасштабной войны получает выплаты для переселенцев, а также оформляла единоразовую помощь по программе «єПідтримка».

Жене нардепа пришлось обратится за помощью для ВПО и «єПідтримку». Скриншот из декларации Гнатенко

Александр Ковалев — переговорщик с «Азовстали»

Александр Ковалев стал народным депутатом от поселка Зайцево Донецкой области. До полномасштабного вторжения это был прифронтовой населенный пункт, который, по сути, находился в «серой зоне», недалеко от оккупированной Горловки.



Сейчас Зайцево захвачено Россией. Это был самый маленький мажоритарный округ, за нардепа отдали свои голоса 220 человек.



По подсчетам аналитиков «Чесно», Ковалев с начала полномасштабного вторжения до мая 2023 прогулял треть заседаний Верховной Рады. При этом он входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



В апреле 2022 года Ковалев был одним из членов «тайной группы», которая вела переговоры о прекращении осады меткомбината «Азовсталь» и эвакуации оттуда мирных жителей и украинских военных.

Александр Ковалев (слева) встречается с российским генерал-лейтенантом Андреем Сычевым (в центре) и его контактным лицом в ФСБ Валентином Крыжановским (справа) на пустынной дороге в Мариуполе 27 апреля. Фото: CNN

Нардеп якобы выступал посредником между Россией и Украиной благодаря своим связям в ФСБ. Эту информацию опубликовал канал CNN.



В 2016 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Ковалеву обвинения в сокрытии и уничтожении оружия бежавших силовиков режима Виктора Януковича.





Он также обвинялся в оказании помощи в их бегстве, включая членов «черной роты» Беркута, ответственной за расстрелы участников Революции Достоинства.



Свои связи с беглым президентом Виктором Януковичем Александр Ковалев отрицает.



«Естественно, с Януковичем я не был знаком. И у нас никогда с ним дороги не пересекались, потому что у нас были разные пути жизненные. А вот действительно были народные депутаты, которые до депутатства не занимались бизнесом. И мы специально встречались в Донецке, мы живем в одном городе, и у нас есть общие друзья, общие знакомые, и мы, естественно, знали друг друга», — рассказывал народный депутат Ковалев.



Также в интернете есть фотография, на которой Ковалев находится возле Донецкой облгосадминистрации во время ее захвата сторонниками группировки «ДНР» под руководством России.

Ковалев возле Донецкой ОГА во время ее захвата группировкой «ДНР»

В одном из интервью он заявил, что якобы был откомандирован в Донецк в составе некого секретного подразделения, которое должно было освободить захваченное здание СБУ.



«Там уже, так сказать, начиналась история другого Донецка, нет того Донецка, которого я люблю. И это действительно моя фотография. Это действительно я стою, это последний практически день, когда я был в этом Донецке», — заявил нардеп.



После полномасштабного вторжения народный избранник Ковалев в своих социальных сетях декларирует проукраинскую позицию, хотя во время своей избирательной кампании в 2019 году выступал против «тотальной украинизации».



Официально Ковалев — пенсионер. Судя по декларации за 2020 год, он и его семья владеют недвижимостью в Киеве, Донецке и Крыму.



Также у него есть небольшая коллекция часов дорогих брендов. Конкретные модели не указаны, но их ценовой диапазон — от 7 до 400 тысяч долларов.

Мороз выполняет гуманитарные поездки в Донецкую область

Владимир Мороз был избран в Верховную Раду от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ» в 59-м округе, в который входят прифронтовые после начала полномасштабного вторжения Угледар, Селидово и Новогродовка.







С 2014 по 2019 год Мороз был главой Марьинского района. Народный депутат активно ведет социальные сети. Там он отчитывается о своих гуманитарных поездках в Донецкую область.

Нардеп Яковенко выехал из страны перед вторжением

Евгений Яковенко — народный депутат из Торецка от партии «Батьківщина». Он покинул Украину до полномасштабного российского вторжения.

Евгений Яковенко выехал из Украины до начала войны. Фото dzerghinsk.org

12 февраля 2022 года он вылетел в Стамбул. Потом — вернулся. Об это свидетельствуют данные об электронной регистрации в Верховной Раде.



С начала 2000-х годов Яковенко был директором предприятия «Алькон», которое занимается посредничеством в торговле топливом и металлом.



А перед выборами в 2019 году переписал ее на своих родственников. Существует целая финансовая группа семьи Яковенко, куда входят его брат, жена брата и сын.



Основные направления деятельности — торговля, аренда недвижимости и изготовление ювелирных украшений.



Свежей декларации Евгений Яковенко на данный момент не опубликовал. Но исходя из старых данных, он и его жена Ольга в 2021 году владели недвижимостью в Киеве, Днепре и Голой Пристани Херсонской области.



У политика были или еще есть часы за 360 тысяч гривен, несколько дорогих авто марки Лексус, более двух миллионов долларов наличными.



В начале лета 2022 года СМИ Молдовы сообщали, что Евгения Яковенко задержали на границе с Молдовой.



Так, сообщалось, что народного депутата внесли в списки Интерпола по требованию Беларуси, которая обвиняла его во взятках и коррупции.



Как закончилась эта история неизвестно, но по данным статистики Верховной Рады сейчас Яковенко посещает заседания и голосует.



Нардеп максимально не публичный, социальные сети (по крайней мере общедоступные) он не ведет.



Таким образом, почти ничего неизвестно о том, помогает или не помогает Яковенко своим избирателем в прифронтовом Торецке.