Проросійські стали патріотами. Чим займаються нардепи з Донецької області під час війни

Нардепи із Донецької області. Колаж: «Новини Донбасу»

З моменту повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну 24 лютого 2022 року та мобілізації всього суспільства для протистояння з агресором незабаром виповниться два роки.



У першій частині «Новини Донбасу» вже згадували про нардепів з Верховної Ради, які залишили країну в найважчий для неї час.



У цьому матеріалі йтиметься про народних депутатів від вже окупованих або прифронтових міст. Серед них колишні топ-менеджери Ахметова та раніше звинувачені у сепаратизмі, які тепер показують проукраїнську позицію.



«Новини Донбасу» розповідають про народних депутатів із Донецької області, які не покинули Україну та продовжили працювати у Верховній Раді.









Сергій Магера народний обранець із Маріуполя, який займається питаннями екології

Сергій Магера — позафракційний народний депутат із Маріуполя, який зараз окупований Росією. Балотувався від забороненої наразі партії «Опозиційний блок».

Сергій Магера нардеп із Маріуполя. Фото: Facebook

2019 року він задекларував майже 33 мільйони гривень, які отримав на посаді директора з регіонального розвитку маріупольського меткомбінату ім. Ілліча, який належить Рінату Ахметову.



Свіжої декларації Сергія Магери поки що немає у загальному доступі, але виходячи зі старих даних, 24 мільйони гривень та 5 тисяч євро нардеп зберігає у банку та отримує відсотки від вкладів.



За статистикою «Опори», після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій Магера почав частіше відвідувати засідання Верховної ради та підтримувати законопроекти.



Восени 2022 року він став членом комітету з питань екології та виступає ініціатором законопроектів, пов'язаних саме із питаннями захисту навколишнього середовища.



Перед російським повномасштабним вторгненням і після цього був ініціатором законопроектів, пов'язаних із соціальними виплатами мешканцям Донецької та Луганської областей.



Магера активно веде соціальні мережі, де розповідає про свою роботу, і навіть пише статті із роздумами про долю глобальної економіки.





Водночас політик не голосував за закон, який стосується жителів Маріуполя про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях.

Магомедов голосує «За» та зайнятий у гуманітарному секторі

Муса Магомедов — колишній директор Авдіївського коксохімічного заводу групи «Метінвест» Ріната Ахметова.

Нардеп Муса Магомедов — колишній гендир «АКХЗ». Фото: Facebook

З 2019 року — народний депутат від виборчого округу № 40, до якого входить Авдіївка — нині найгарячіша точка на фронті. 2019 року нардеп Магомедов задекларував свій директорський дохід у розмірі 47 мільйонів гривень за 9 місяців.



Нової декларації на даний момент немає в публічному доступі. За статистикою «Опори», Магомедов після повномасштабного російського вторгнення став частіше підтримувати законопроекти та голосувати «За».



Нардеп постійно закликає мешканців Авдіївки евакуюватися, активно веде свої соціальні мережі, де розповідає про роботу у Верховній раді та гуманітарному секторі.







Він є ініціатором законопроектів, спрямованих на підтримку мешканців Донецької та Луганської областей, а також спрощення правил ввезення волонтерської допомоги з-за кордону.



Також нардеп проголосував «За» закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях, який є важливим для мешканців Донецької області.

Дмитро Лубінець — уповноважений з прав людини

Дмитра Лубінця обрано народним депутатом від округу № 60 з центром у Волновасі Донецької області.

Дмитро Лубінець — омбудсман України. Фото: Facebook

Це місто російські війська на початку повномасштабного вторгнення зруйнували та окупували. Влітку 2022 року Лубінця було призначено на посаду уповноваженого з прав людини.





З того часу він провадить діяльність у цьому напрямку — бере участь у процесі повернення українських військових із полону та депортованих до Росії дітей, інформує про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

На даний момент, у публічному доступі немає нової декларації Дмитра Лубінця. Виходячи з даних попередніх років, він має низку нерухомості у Волновасі.

Співчуваючий РФ нардеп із Дружківки

Валерій Гнатенко — тричі був мером Дружківки, належав до фракції забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа за життя».

Гнатенко періодично їздить до Дружківки. Фото: Facebook

Гнатенко є фігурантом розслідування СБУ про зазіхання на територіальну цілісність України за підтримку проросійських рухів на Донбасі 2014-го.



Напередодні повномасштабного вторгнення він не приховував свого співчуття до Росії.



«Проте НАТО розширило свої можливості і продовжує їх розширювати. Тому тут зрозумілі побоювання Росії. Однозначно вона перебуває в оточенні», — заявив Валерій Гнатенко.



Тепер народний обранець активно звітує про свою роботу народним депутатом, виявляє проукраїнську позицію та спрямовує гуманітарну допомогу до Дружківки.







Судячи з декларації, він володіє нерухомістю та земельними ділянками на Донеччині.



Його дружина Світлана від початку повномасштабної війни отримує виплати для переселенців, а також оформлювала одноразову допомогу за програмою «єПідтримка».

Дружині нардепа довелося звернутися за допомогою для ВПО та «єПідтримку». Скріншот декларації

Олександр Ковальов — переговорник з «Азовсталі»

Олександр Ковальов став народним депутатом від селища Зайцеве Донецької області. До повномасштабного вторгнення це був прифронтовий населений пункт, який, по суті, перебував у сірій зоні, неподалік окупованої Горлівки.



Наразі Зайцеве захоплено Росією. То був найменший мажоритарний округ, за нардепа віддали свої голоси 220 осіб.



За підрахунками аналітиків «Чесно», Ковальов з початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року прогуляв третину засідань Верховної Ради. При цьому він входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



У квітні 2022 року Ковальов був одним із членів «таємної групи», яка вела переговори про припинення облоги меткомбінату «Азовсталь» та евакуацію звідти мирних жителів та українських військових.

Олександр Ковальов (ліворуч) зустрічається з російським генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим (у центрі) та його контактною особою у ФСБ Валентином Крижановським (праворуч) на пустельній дорозі в Маріуполі 27 квітня. Фото: CNN

Нардеп нібито виступав посередником між Росією та Україною завдяки своїм зв'язкам у ФСБ. Цю інформацію опублікував канал CNN.



У 2016 році Генеральна прокуратура України висунула Ковальову звинувачення в приховуванні та знищенні зброї силовиків режиму Віктора Януковича, що втекли.







Він також звинувачувався у наданні допомоги у їхній втечі, включаючи членів «чорної роти» Беркута, відповідальної за розстріли учасників Революції Гідності.



Свої зв'язки з президентом Віктором Януковичем Олександр Ковальов заперечує.



«Звичайно, з Януковичем я не був знайомий. І в нас ніколи з ним дороги не перетиналися, бо ми мали різні життєві шляхи. А ось справді були народні депутати, які до депутатства не займалися бізнесом. І ми спеціально зустрічалися в Донецьку, ми живемо в одному місті, і ми маємо спільних друзів, спільних знайомих, і ми, природньо, знали один одного», — розповідав народний депутат України Олександр Ковальов.



Також в інтернеті є фотографія, де Ковальов знаходиться біля Донецької облдержадміністрації під час її захоплення прихильниками угруповання «ДНР» під керівництвом Росії.

Ковальов нібито біля Донецької ОДА під час її захоплення бойовиками «ДНР». Фото: NV.UA

В одному з інтерв'ю він заявив, що нібито був відряджений до Донецька у складі якогось секретного підрозділу, який мав звільнити захоплену будівлю СБУ.



«Там уже, так би мовити, розпочиналася історія іншого Донецька, немає того Донецька, якого я люблю. І це справді моя фотографія. Це справді я стою, це останній практично день, коли я був у цьому Донецьку», — заявив нардеп.



Після повномасштабного вторгнення народний обранець Ковальов у своїх соціальних мережах декларує проукраїнську позицію, хоча під час своєї виборчої кампанії у 2019 році виступав проти «тотальної українізації».



Офіційно Ковальов — пенсіонер. Судячи з декларації за 2020 рік, він та його родина володіють нерухомістю у Києві, Донецьку та Криму.



Також у нього є невелика колекція годинників дорогих брендів. Конкретні моделі не вказані, але їхній ціновий діапазон — від 7 до 400 тисяч доларів.

Мороз здійснює гуманітарні поїздки до Донецької області

Володимира Мороза було обрано до Верховної Ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» у 59-му окрузі, до якого входять прифронтові після початку повномасштабного вторгнення Вугледар, Селідове та Новогродівка.







З 2014 до 2019 року Мороз був головою Мар'їнського району. Народний депутат активно веде соціальні мережі. Там він звітує про свої гуманітарні поїздки до Донецької області.

Нардеп Яковенко виїхав із країни перед вторгненням

Євген Яковенко — народний депутат із Торецька від партії «Батьківщина». Він залишив Україну до повномасштабного російського вторгнення.

Євген Яковенко виїхав із України до початку війни. Фото dzerghinsk.org

12 лютого 2022 року він вилетів до Стамбула. Потім повернувся. Про це свідчать дані про електронну реєстрацію у Верховній Раді.



З початку 2000-х років Яковенко був директором підприємства «Алькон», яке займається посередництвом у торгівлі паливом та металом.



А перед виборами 2019 року переписав її на своїх родичів. Існує ціла фінансова група сім'ї Яковенка, куди входять його брат, дружина брата та син.



Основні напрямки діяльності — торгівля, оренда нерухомості та виготовлення ювелірних прикрас.



Нову декларацію Євген Яковенко на даний момент не опублікував. Але виходячи зі старих даних, він та його дружина Ольга у 2021 році володіли нерухомістю у Києві, Дніпрі та Голій Пристані Херсонської області.



У політика був або ще є годинник за 360 тисяч гривень, кілька дорогих авто марки Лексус, понад два мільйони доларів готівкою.



На початку літа 2022 року ЗМІ з посиланням на колег із Молдови повідомляли, що Євгена Яковенка затримали на кордоні з Молдовою.



Також повідомлялося, що народного обранця внесли до списків Інтерполу на вимогу Білорусі, яка звинувачувала його у хабарництві та корупції.



Як закінчилася ця історія, невідомо, але за даними статистики Верховної Ради зараз Яковенко відвідує засідання та голосує. Нардеп максимально не публічний, соціальні мережі (принаймні загальнодоступні) не веде.



Таким чином, майже нічого невідомо про те, чи допомагає чи не допомагає Яковенко своїм виборцям у прифронтовому Торецьку.