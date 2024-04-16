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Держава покриває 80% витрат на розмінування. Як аграріям подати заявку

Вікторія Іщенко
16 квітня 2024, 10:05

Держава покриває 80% витрат на розмінування. Як аграріям подати заявку

Розмінування поля. Фото: ДСНС України Розмінування поля. Фото: ДСНС України

Проблема замінування українських територій не втрачає своєї актуальності, а навесні, коли починається аграрний сезон, стає ще гострішою. Але процес гуманітарного розмінування доволі вартісний. Не кожен фермер може знайти гроші на таку послугу. Аби сільськогосподарські землі стали якнайшвидше придатними до посівів, держава вирішила фінансово допомогти українцям. «Новини Донбасу» розповідають, як фермерам отримати компенсацію.

Держава покриває майже всю суму розмінування

У середині березня Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат аграріям за гуманітарне розмінування земель. В державному бюджеті-2024 на ці цілі заклали 3 мільярди гривень. 80% вартості розмінування компенсує держава, але ціну за послуги мають визначати на відкритих торгах в системі Prozorro.

80% — це мало чи багато? Повний цикл розмінування одного квадратного метру землі коштує приблизно 4 долари. Таким чином гектар обійдеться в 40 тисяч доларів. Тобто, більше 1,5 млн гривень. Держава має покрити приблизно 1,2 млн.

«Тепер фермери мають можливість укладати угоди та обирати між державними і приватними операторами гуманітарного розмінування. Що найважливіше для фермерів — землевласник несе витрати у розмірі 20% від загальної суми на розмінування. Решту покриває з бюджету Міністерство економіки. За допомогою конкурентного тендерного відбору посадовці сподіваються знизити ризики корупції. Наприклад, у випадку подання фермером недостовірної інформації він буде зобов'язаний повернути отримані кошти», — розповідають в компанії «Вільний шлях є».

Держава компенсує 80% ціни розмінування. Фото: ДСНС України

А в Мінекономіки зазначають: це дасть можливість аграріям вже навесні укладати контракти з операторами протимінної діяльності, що є потужним кроком до запуску ринку гуманітарного розмінування. 

«Особливо важливо для нас — сприяти розвитку українських виробників. Пришвидшення розмінування сільгоспземель — важливий крок до того, аби бізнес міг відновлювати роботу на деокупованих територіях», — каже перша віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно із постановою Кабміну, право на компенсацію витрат мають юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми. Друга категорія — підприємці, які виробляють сільськогосподарську продукцію на власних або орендованих земельних ділянках. Умовою є те, що землі для розмінування повинні бути не окуповані та розташовані поза межами ведення бойові дії.

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Як подати заявку

Подати заяву на компенсацію може майже кожен аграрій. Виключень доволі небагато. Серед них підприємці, стосовно яких порушено справу про банкрутство або їх вже визнано банкрутами; які мають податковий борг; якщо до них застосовані санкції; або якщо кінцевим бенефіціаром підприємства є громадянин РФ або особа, яка належить або належала до терористичних організацій.

«Землевласник подає заявку до Державного аграрного реєстру, де проходить початкова верифікація, тобто перевірка, чи земля справді належить фермеру, чи прийшла вона нетехнічне обстеження, який статус небезпеки отримала територія», — кажуть в компанії «Вільний шлях є».

Зразок заявки можна знайти на сайті Кабміну в документі «Порядок, що додається». В цьому році кінцевий термін подачі — 15 листопада. Заяви розглядаються в порядку черги. Якщо бюджетні 3 млрд гривень закінчаться, прийом заявок припинять.

У 2024 році аграрій може подати заявку на компенсацію до 15 листопада. Фото: ДСНС України

Нетехнічне обстеження території, про яке зазначили в компанії «Вільний шлях є», складається зі збору, аналізу та підготовки даних для подальших заходів із гуманітарного розмінування. За його результатами спеціалісти кваліфікують територію за ступенем небезпеки і визначають пріоритетність у черзі. Класифікація така: це може бути ймовірно забруднена ділянка, підтверджено небезпечна або виключена — тобто на якій під час обстеження не виявили доказів забруднення вибухонебезпечними предметами. 

«Далі перевірку проводить Центр протимінної діяльності. Наступний крок — тендер через систему Prozorro. На цьому етапі відбувається розрахунок витрат на розмінування, вибір переможців конкурсу, закупівлі послуг. З моменту подачі заявки до проведення тендеру відведено до 14 днів. Підписання договору має відбутися впродовж 5 днів після закриття торгів. Після цього землевласник має оплатити послуги на спецрахунок протягом 5 днів після інформування в обсязі 20% від суми. Мінекономіки перераховує 80%. Оператор розмінування приступає до протимінної діяльності впродовж 5 днів після резервування повної суми. Загалом строк від подачі землевласником заяви на розмінування до початку робіт не має перевищувати 39 днів», — розповідають в компанії «Вільний шлях є».

Якщо фермер не виконав вимоги щодо вчасного перерахунку коштів, Центр протимінної діяльності розриває договір. Аграрій може повторно подати заявку, але лише раз. Якщо встановлено факт незаконного отримання компенсації, то оператор протимінної діяльності повинен повернути бюджетні кошти протягом трьох робочих днів.

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