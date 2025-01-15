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Эвакуация из сел Покровского района: всего несколько метров до позиций армии РФ

15 января 2025, 07:00

Эвакуация из сел Покровского района: всего несколько метров до позиций армии РФ

Приближение ВС РФ усложняет эвакуацию и приносит разрушения. Фото: Новости Донбасса Приближение ВС РФ усложняет эвакуацию и приносит разрушения. Фото: Новости Донбасса

Война разрушает жизни и дома. Люди из сел Ясеновое и Орехово Покровского района, находящихся на линии огня, вынуждены покидать родные места. Волонтеры — единственные, кто помогает эвакуировать оставшихся.

Среди переселенцев — пенсионеры, у которых нет связи, ресурсов и сил, чтобы справляться с трагедией. Их дома разрушены, а надежда — еле жива. На фоне постоянных обстрелов российская армия приближается к Покровску, оставляя людей без крыши над головой и средств к существованию. Но, несмотря на горе, волонтеры продолжают бороться: они вывозят людей, предоставляют временное жилье и помогают начать заново. Об их работе узнавали «Новости Донбасса».

Стелла Покровский район. Фото: Новости Донбасса

«Бросаем все и уезжаем»: эвакуация и надежды жителей Покровска

К сожалению, эвакуация, когда-то воспринимавшаяся как мера предосторожности, теперь стала вопросом выживания. Волонтеры постоянно вывозят людей оттуда, где уже не работает полиция и государственные службы. Под звуки взрывов люди покидают свои дома.

На данный момент российская армия находится в двух километрах от Покровска, но близлежащие села: Пушкино, Ясеновое и Орехово практически на линии огня. Волонтеры вывозят оттуда в основном пенсионеров. Их тяжело эвакуировать, потому что связи нет, и найти тех, кто остался практически невозможно.

«Мы тут жили, бросаем все. Едем с двумя сумками только», — рассказала жительница Покровского района Раиса.

Она боится, что ее убьет ракета, поэтому все-таки покидает дом. Женщина в растерянности бродит по своему огороду.

Разрушенные дома в селах на Покровском направлении. Фото: Новости Донбасса

Раиса в слезах стоит возле машины волонтеров и смотрит на свой дом. Фото: Новости Донбасса

Еще одна жительница Южного микрорайона Покровска Мария в слезах рассказывает, как ей больно, от того, что прежней жизни не будет. В этом обвиняет президента РФ - Владимира Путина.

«Оно скотина. Я же говорю: жили мирно, спокойно, чего ты лезешь на Донбасс? Что ты тут забыл? Наглый, без совести», — отмечает Мария, жительница Покровска.

Жительница Покровского района Мария плачет в машине эвакуации. Фото: Новости Донбасса

Пенсионерка унесла с собой лишь один пакет с вещами. В оставленной квартире, которую недавно ограбили, остались воспоминания о прежней жизни.

Денег у женщины совсем нет. Она надеется добраться до сына и, несмотря на пережитое, с болью в глазах продолжает мечтать о лучшем будущем.

«Чтобы быстрее закончилась эта война, чтобы настал мир. Чтобы было хорошо так, как до войны», — поделилась Мария.

Опасный путь к спасению

Если из самого Покровска еще можно хоть как-то выехать, а периферия и села уже максимально опасные районы. Волонтеры говорят, тяжело ездить в основном из-за дронов, ведь РЭБов с собой нет. Да и собрать людей быстро не всегда получается.

Приближение ВС РФ усложняет эвакуацию и приносит разрушения. Фото: Новости Донбасса

«Дома поразбивало — нет ничего. Остались бомжами. Все было, а вот теперь нет ничего, даже крыши над головой нет. Что могли, то схватили быстро, как перепуганные. Даже не помним, что мы брали и что не брали. Нет слов», — утверждает жительница поселка Орехово Раиса.

Семья из Покровского района во время эвакуации. Фото: Новости Донбасса

Тех, кого эвакуируют — не бросают в беде. Переселенцев регистрируют для оформления денежной помощи, а также предоставляют жилье, в котором есть отдельные комнаты, душевая, кухня.

В шелтере есть все необходимое, чтобы найти в себе силы жить дальше, отыскать работу и уже постоянное жилье. Помощь волонтеров в эвакуации и расселении бесплатна. 

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Обстановка в Покровске: прятаться бессмысленно, нужно уезжать

Сейчас российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от Покровска, что создает критическую угрозу для жителей. В городе нет места, которое не простреливается артиллерией или не подвергается атакам дронов. Магазины, аптеки, почтовые отделения уже практически не работают, а те, что остались — прекращают свою деятельность.

Несмотря на тяжелые условия, по последним данным в Покровске все еще проживает около 7 тысяч человек. Местные власти и волонтеры просят эвакуироваться как можно быстрее, ведь с каждым днем вывозить людей становится все сложнее, а в некоторых случаях это уже невозможно.  

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