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Перед прямыми переговорами с Путиным Зеленский рассчитывает на гарантии безопасности от США и Европы

22 января 2025, 19:06

Перед прямыми переговорами с Путиным Зеленский рассчитывает на гарантии безопасности от США и Европы

Киев хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg News.

Ключевым моментом любого соглашения для Украины станут надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы, считает Зеленский.

«Вопрос только в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров. Если он (Трамп, — ред.) сможет гарантировать надежную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться по этому дипломатическому пути», — сказал Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь заявил, что  надеется на скорую встречу президентов Украины и США.

Он отметил необходимость тесного сотрудничества между Европой и США, добавив, что «без одного из этих элементов поддержка будет слабой».

Ермак также коснулся обсуждения вопроса НАТО, напомнив, что «северокорейские солдаты уже совсем рядом с границей НАТО».

«Это очень важный сигнал, и это касается безопасности не только Украины, но и безопасности всей Европы и, в конце концов, всего мира», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

В состав любых миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине, должны входить американские войска, считает президент Украины Владимир Зеленский. 

В ближайшее время США могут предложить Украине декларации относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. 

В администрации США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине, сообщило со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. Отмечается, что один из планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и согласие Украины на отказ от вступления в НАТО в ближайшее 20 лет. По данным издания, Трамп пока не одобрил конкретного плана завершения войны в Украине.

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