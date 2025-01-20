Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки

В центре оккупированной Горловки в результате артиллерийского обстрела утром 20 января девять человек получили ранения. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на «главу» Горловки Ивана Приходько.

«Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских военных ранены девять мирных граждан», — сообщил Приходько.

По данным телеграм-канала Mash, в результате обстрела также повреждены четыре дома, административное здание и автомобиль.

Напомним, утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных городах Макеевка и Горловка Донецкой области. Об этом сообщил ряд местных пророссийских телеграм-каналов со ссылкой на жителей городов. Утверждалось, что в Макеевке и Горловке работала российская ПВО. На опубликованных фото видны характерные следы работы систем противовоздушной обороны.